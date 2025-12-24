Rušimo rekorde u blagdanskoj potrošnji: Kupujemo li iznad svojih mogućnosti?

STRUČNJAKINJA ZA RTL DANAS /

Rušimo rekorde u blagdanskoj potrošnji, no dojam mnogih građana je da pri svakom odlasku u trgovinu plaćaju sve više, a u košaricama je sve manje. Kupuje li se uoči blagdana iznad mogućnosti i koliko je poskupljenja povezano s uvođenjem eura istražio je Bojan Uranjek u razgovoru s predsjednicom Centra za edukaciju i informiranje potrošača, Tanjom Popović Filipović.

„Pa uvijek nekako u prosincu bilježimo malo impulzivno kupnju. To je prisutno i prije uvođenja eura, tako da ja to ne bih povezivala s nekakvim povećanjem cijena. I s ovom situacijom institucije izlaze s raznim parametrima, povećanje potrošnje“, kaže Popović Filipović.

Upozorava i na podatke koji sugeriraju rast troškova blagdanske kupnje. „Nezavisni sindikati su izašli s povećanjem cijena blagdanske košarice u 15,9 posto. Znači, to su neki parametri koji nam mogu govoriti da je došlo do povećanja cijena“, navodi, dodajući da se kao razlozi često ističu inflacija i cijene energenata, ali da ona u pozadini vidi nešto drugo. „Ja mislim da to nije ništa drugo nego profit i uvijek je to pitanje zašto? Zato što mogu“, poručila je. Više doznajte u prilogu.