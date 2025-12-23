U Slavonskom Brodu se boje otvoriti prozore: 'Ne da se živjeti, ne da se izlaziti van!'

ONEČIŠĆENJE ZRAKA /

Stanovnici Slavonskog Broda već danima udišu zrak loše kvalitete. Građani se žale na zdravstvene probleme, a iz Udruga upozoravaju – godinama se ništa konkretno ne poduzima.

„Katastrofa. Ne da se živjeti, ne da se izlaziti van. Nema aktivnosti na otvorenom, sve izbjegavamo. Užas“, kaže Alma iz Slavonskog Broda. Slično iskustvo ima i Marizela: „Ljudi su dosta bolesni, kašlju. Evo i moja djeca imaju problema sa zdravljem.“

Građani se boje i provjetravanja. „Moraš otvoriti prozor, ali ako mi slučajno ostane otvoren preko noći, probudim se i idem zatvoriti jer je zrak strašno zagađen“, kaže Iva.

Iz građanske inicijative na konferenciji za novinare upozorili su kako je Slavonski Brod gotovo neprekidno u crvenom. „U posljednjih 25 dana gotovo smo kontinuirano u onečišćenom zraku, odnosno u crvenom“, rekao je Peter Tot-Đerđ iz eko udruge Eko-integral. Više doznajte u prilogu Leone Šiljeg.