Pitali smo vas 'zašto želite bijeli Božić?' Evo kako ste nam odgovorili...

Kako nam se približavaju blagdani, povećavaju se i gužve na cestama. Mnogi građani dolaze iz inozemstva kako bi blagdane proveli sa svojom obitelji, dok drugi upravo ovih dana kreću na put ili odlaze na kraći odmor.

Pojačan promet bilježi se na autocestama i graničnim prijelazima, pa evo važnog savjeta iz Hrvatskog autokluba (HAK). "Provjerite vozila prije kretanja na put i krećite odmorni, uzmite stanku, popijte kavu, odmorite. Ako osjetite umor nije bitno, ništa se neće dogoditi i nigdje ništa neće pobjeći ako pola sata kasnije dođete", kazala je Ivana Mišlov, izvjestiteljica HAK-a.

Uz blagdane stigla je i najavljena promjena vremena. RTL-ova meteorologinja Ana Bago Tomac kaže da nas neće zartpati snijeg, no imat ćemo pravo zimsko vrijeme za Badnjak i Božić.

A o vremenu za blagdane, u našoj redovitoj rubrici, pitali smo i vas 'zašto želite bijeli Božić'? U prilogu poslušajte nekoliko vaših odgovora.