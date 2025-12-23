Piletić komentirao je li vrijeme da mandat stavi na raspolaganje premijeru

OPORBA ZATRAŽILA OSTAVKU /

Vlada će poštovati odluku Ustavnog suda o ukidanju dijelova Zakona o osobnoj asistenciji, pa bi tako najavljena uredba sa zakonskom snagom mogla stići već idućeg tjedna.

Najavio je to premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade gdje je upozorio kako će na tržištu rada biti potrebno pronaći puno veći broj ljudi koji će biti u stanju preuzeti uloge osobnih asistenata nego što ih imamo danas. Kaže i kako je Vlada Zakonom napravila do sada najveće iskorake u izgradnji pravednijeg sustava socijalne skrbi.

'Ono što upozoravam u ovom trenutku je da će biti potrebno pronaći na tržištu rada puno veći broj ljudi koji će biti u stanju preuzeti uloge osobnih asistenata nego što ih imamo danas i za ovih osam tisuća rješenja. U ovom trenutku nemamo sve osobne asistente kolike su potrebe s ovim otvaranjem polja primjene osobne asistencije na puno veći broj korisnika ta zadaća će biti još i zahtjevnija. U svakom slučaju, mi ćemo poštovati odluku Ustavnoga suda, postupit ćemo u skladu s njom i naći ćemo kvalitetan pravni okvir zato što želimo pomoći osobama s invaliditetom', rekao je Plenković.

Ministar Piletić o ostavci

Nakon sjednice resorni ministar Marin Piletić stao je pred novinare te odgovorio na pitanje o svojoj odgovornosti nakon što su oporbene stranke zatražile njegovu ostavku.

Rekli ste vaš mandat je na raspolaganju, no ja ću vas direktno pitati jeste li došli u situaciju, jeste li to napravili rekli premijeru 'ja odlazim' samoinicijativno?

Moja uloga u ovom trenutku, nakon što sam objasnio premijeru sve, jest primijeniti odredbe Ustavnog suda u što kraćem roku donijeti i ovu uredbu i Pravilnik i omogućiti djeci s teškoćama da dobiju uslugu osobnog asistenta.

Znači vi svoju odgovornost u ovome ne vidite?

Rekao sam vam. Moja odgovornost je da provedemo odluku Ustavnog suda.