Damir Habijan kod Skorina o Milanoviću i tetovažama: 'Dvojim oko sljedeće'

MINISTAR U DIREKTU /

Sjećate se kad smo svi nosili maskice, prije pet godina? Ne. Ni ja se ne volim sjećati tog vremena. Ali redovno nas podsjećaju arhivski prizori poput uhićenja državne tajnice Josipe ex Rimac ili šefa JANAF-a Dragana Kovačevića. E, pa od tog drevnog trenutka 2020.-e do dana današnjeg procesi idu toliko sporo da su postali ogledni primjeri tromosti sustava. Maskice smo odavno odbacili, ali ni njoj ni njemu nije u pet godina počelo suđenje.

Zbog toga nije ni čudo kad je ove godine izašlo istraživanje prema kojem je tek 6 posto ispitanika u Hrvatskoj ocijenilo neovisnost pravosuđa uz riječi „jako dobro”. Jedno ranije istraživanje pokazalo je kako samo 1,2 posto građana ima „potpuno povjerenje” u hrvatsko sudstvo.

Kako bi se ovi brojevi promjenili, kako bi sustav bio bolji, nedavno se krenulo u veliku izmjenu osam zakona, izmjene su prihvaćene prije dva mjeseca. Je li se sad sve ubrzalo, je li se išta promjenilo u RTL Direktu Ivana Skorina komentira ministar pravosuđa Damir Habijan. Pogledajte razgovor.