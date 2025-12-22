Kilogram odojka košta 5,5 eura, no ne i zadugo: Svinjogojci poslali zloguko upozorenje

'BIT ĆE I DO 15 EURA' /

Tradicionalna slavonska blagdanska trpeza teško je zamisliva bez odojka. Unatoč afričkoj svinjskoj kugi i bojazni da ga neće biti dovoljno te da će mu cijena znatno porasti, to se nije dogodilo. No, sve što se događa posljedica je zbivanja na svjetskom i europskom tržištu pa hrvatski svinjogojci upozoravaju da bismo uskoro mogli ostati bez domaćeg odojka.

U mesnicama na osječkoj tržnici uobičajena predblagdanska gužva. „Najviše se traži odojak, to je prva kategorija mesa koju najviše Slavonci troše, onda se traži janjetina, traži se teletina, razni dijelovi, po usluzi rolovanu prasetinu pravimo, tko što želi.“ kaže Dario Bešlić, voditelj mesnice.

A Slavonci za blagdane tradicionalno blaguju i odojka. „Odojak je tradicija za Novu godinu. Zbog toga što ruje naprijed, pa se nadamo i mi da ćemo.“ kaže Ivan iz Osijeka.

Posebne prigode teško su zamislive bez odojka. „Bit će odojak. Došao mi je sin iz Njemačke, onda mora biti nešto posebno.“ kaže Anka iz Višnjevca. Za posebne prilike neki su već nabavili sve potrebno. „Prase je već kod kćerke u zamrzivaču, izvadit ćemo ga sutra da se otopi.“ kaže Šime iz Osijeka. Više doznajte u prilogu Bojana Uranjeka.