Stadion je pokriven kamerama: Hoće li odgovarati oni koji su razvili transparent ZDS?

POLICIJA ISTRAŽUJE /

Policija još istražuje transparent Bad Blue Boysa na utakmici na Maksimiru koji su uputili političku poruku zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. On o svemu još šuti, dok oporba ovakav potez kritizira.

Premijer Plenković tvrdi da je poruka BBB-a bila 'logična'. "Koliko shvaćam oni su tu poruku uputili Tomaševiću. Pa dobro, mislim da je logična pošto je on nekonzistentan. Dopusti koncert u subotu, a ne može u nedjelju. Nek ode malo tamo u Istru i Varaždin da vidi kako SDP i IDS tretiraju istu temu", kazao je.

"Ovdje se očito radi o tome da su BBB iskazali nezadovoljstvo najavama gradonačelnika", kaže predsjednik Sabora Jandroković.

Da je riječ o ustaškom pokliču koji nema dvostruke konotacije, poručuju iz Možemo. "Nacizam, fašizam i ustašluk i njihova promocija se ne može stavljati pod tepih nego treba jasno reći da u ovoj zemlji ona nije dozvoljena. I da nije dozvoljena zato jer smo tako odlučili kada smo donosili naš Ustav, kada smo proglasili našu neovisnost", kazala je Sandra Benčić.