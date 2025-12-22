FREEMAIL
PET GODINA OD POTRESA /

Obitelj iz Petrinje napokon će slaviti Božić u svom domu: 'Osjećamo se neopisivo'

Idućeg tjedna obilježava se peta obljetnica petrinjskih potresa među kojima je najjači bio 6,2 prema Richteru. Od kraja prosinca 2020. do danas obnovljeno je 9300 obiteljskih kuća i gotovo 400 stambenih zgrada. Izgrađeno je 450 obiteljskih kuća, a neke obitelji jutros je posjetio i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

Istodobno se završavaju i radovi na najvećoj zgradi u Sisku, a uz obnovu privatne imovine obnovom je obuhvaćen i velik broj bolnica, škola, vrtića i domova zdravlja.

Među 450 obnovljenih obiteljskih kuća je i ona obitelji Kurjak.

"Ne mogu vam opisati kako se osjećamo. Sretno, veselo, zadovoljno. Napokon da imamo krov nad glavom i svoj dom. Jednostavno... Neopisivo", puna emocija govori Marinela Kurjak. Više doznajte u prilogu Kristine Čirjak.

22.12.2025.
18:46
Kristina Čirjak
