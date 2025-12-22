Pitali smo vas hoćemo li u 2026. živjeti bolje, ovo su vaši odgovori

JEDNI OPTIMISTIČNI, DRUGI NE /

Hrvati ovih blagdana na hranu troše više nego ikada, no to ne znači da im je košarica zato punija! Nezavisni hrvatski sindikati objavili su koliko će tročlanu obitelj koštati blagdanski stol od Badnjaka do Nove godine. Oni koji se drže trAdicije koja uključuje, primjerice, bakalar, puricu, odojak i janjetinu i sve što s tim ide, izdvojit će 627 eura. Neki će se stoga odlučiti za jeftinije namirnice pa će srednja košarica iznositi 253 eura, a skromna 140 i pol eura. Sve su od prošle godine poskupjele gotovo 16 posto.

Što nas čeka iduće godine? Guverner HNB-a Boris Vujčić kaže da bi u 2026. godini bruto domaći proizvod trebao porasti 2,8 posto, dok bi inflacija mogla usporiti na 3,1 posto. A kako će živjeti građani?

"Mogu očekivati da će živjeti bolje jer očekujemo nastavak rasta realnih plaća koje su rasle i ove godine. Budući da je rast nominalnih plaća i dohodaka bio viši od stope inflacije to očekujemo i od sljedeće godine. Očekujemo i dalje kreiranje novih mjesta na tržištu rada i ostanak stope nezaposlenosti na povijesno niskim razinama", poručio je Vujčić.

U našoj redovoj rubrici pitali smo i vas: "Očekujete li da ćemo u 2026. godini živjeti bolje". Svoje odgovore pisali ste nam na Facebook stranici Net.hr, a neki su bili odlučni poput Ines Kralj koja kaže: "Ne, nema šanse".