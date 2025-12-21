FREEMAIL
VREMENSKA PROGNOZA /

Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

Anticiklona će polako slabjeti kako se sa zapada približava frontalni poremećaj i polje sniženog tlaka koji će nam donijeti promjenljivije vrijeme za blagdane, a ponajprije gorju čini se i bijeli Božić. Ipak za pouzdaniju i sigurniju prognozu treba još pričekati koji dan. Nedjelja vrlo slična suboti što se vremena tiče. Tmurno vrijeme pratit će kopnene krajeve i u novom tjednu, a sve više oblaka uz jugo od ponedjeljka će biti i na moru. Više pogledajte u prognozi meteorologinje Tanje Renko

21.12.2025.
6:59
RTL Danas
