Meteorologinja otkrila kakvo nas vrijeme čeka u narednim danima

VREMENSKA PROGNOZA /

Anticiklona će polako slabjeti kako se sa zapada približava frontalni poremećaj i polje sniženog tlaka koji će nam donijeti promjenljivije vrijeme za blagdane, a ponajprije gorju čini se i bijeli Božić. Ipak za pouzdaniju i sigurniju prognozu treba još pričekati koji dan. Nedjelja vrlo slična suboti što se vremena tiče. Tmurno vrijeme pratit će kopnene krajeve i u novom tjednu, a sve više oblaka uz jugo od ponedjeljka će biti i na moru. Više pogledajte u prognozi meteorologinje Tanje Renko