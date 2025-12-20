Giorgadze uništio Vilu: 'Snažan je, ali mislio sam da će više hrvati'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Veliki FNC 26 spektakl održava se u Podgorici. Lokalna publika 'nabrijana' je već danima, a od prve borbe krenulo je fantastično.

Sedma borba večeri - Perolaka kategorija: Luka Giorgadze (Gruzija) - Ahmed Vila (Bosna i Hercegovina) - Giorgadze slavio prekidom u drugoj rundi - TKO.

Giorgadze je našem Vehmiru Džakmiću pojasnio kako je izgledala borba i što je po njgovom mišljenju na kraju presudilo.

