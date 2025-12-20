Giorgadze uništio Vilu: 'Snažan je, ali mislio sam da će više hrvati'

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Veliki FNC 26 spektakl održava se u Podgorici. Lokalna publika 'nabrijana' je već danima, a od prve borbe krenulo je fantastično.
Sedma borba večeri - Perolaka kategorija: Luka Giorgadze (Gruzija) - Ahmed Vila (Bosna i Hercegovina) - Giorgadze slavio prekidom u drugoj rundi - TKO.
Giorgadze je našem Vehmiru Džakmiću pojasnio kako je izgledala borba i što je po njgovom mišljenju na kraju presudilo.
FNC 26 gledajte na platformi VOYO i tekstualni prijenos na Net.hr.