FNC SPEKTAKL /

Giorgadze uništio Vilu: 'Snažan je, ali mislio sam da će više hrvati'

Veliki FNC 26 spektakl održava se u Podgorici. Lokalna publika 'nabrijana' je već danima, a od prve borbe krenulo je fantastično. 

Sedma borba večeri - Perolaka kategorija: Luka Giorgadze (Gruzija) - Ahmed Vila (Bosna i Hercegovina) - Giorgadze slavio prekidom u drugoj rundi - TKO. 

Giorgadze je našem Vehmiru Džakmiću pojasnio kako je izgledala borba i što je po njgovom mišljenju na kraju presudilo. 

FNC 26 gledajte na platformi VOYO i tekstualni prijenos na Net.hr. 

20.12.2025.
22:48
Sportski.net
Fnc 26
