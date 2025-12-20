Tko će preživjeti? Nemojte treptati: Borilački svijet na nogama, piše se povijest

UŽIVO

Glavni program:

Glavna borba - Catchweight (73 kg): Miloš "Cobra" Janičić (Crna Gora) vs. Alex "Cowboy" Oliveira (Brazil)

Sunaslovna borba: Bantam kategorija (za pojas): Miljan Zdravković (Srbija) vs. Josh "Gentleman" Hill (Kanada)

Bare Knuckle (80 kg): Vaso "Psycho" Bakočević (Crna Gora) vs. Artur Sowinski (Poljska)

Perolaka kategorija: Luka Giorgadze (Gruzija) vs. Ahmed Vila (Bosna i Hercegovina)

Ultimate Kickboxing (81 kg): Stefan Dobrijević (Srbija) vs. Luka Bubanja (Crna Gora)

Catchweight (59 kg): Ivana Petrović (Hrvatska) vs. Sara Luzar Smajić (Hrvatska)

Velter kategorija: Tomislav Sičaja (Hrvatska) vs. Zoran Šolaja (Srbija)

Uvodne borbe:

Velter kategorija: Ilija Brkan (Crna Gora) vs. Aleksandar Mihailović (Srbija)

Teška kategorija: Milenko Stamatović (Crna Gora) vs. Jozef Jaloviar (Slovačka)

Velter kategorija: Dalibor Dragojević (Crna Gora) vs. Selver Mahmić (Bosna i Hercegovina)

Borilački svijet ove subote gledat će prema Podgorici. Glavni grad Crne Gore po prvi put u povijesti postaje domaćin najveće regionalne MMA organizacije, Fight Nation Championshipa, koja u kultni Sportski centar Morača donosi spektakularni FNC 26, događaj koji je već sada srušio sve rekorde interesa. Deset vrhunskih borbi u MMA, bare-knuckle boksu i ultimate kickboxingu obećavaju večer za pamćenje, a da je Crna Gora spremna za ovakav spektakl, potvrdio je i sam predsjednik FNC-a, Dražen Forgač. Prema njegovim riječima, Podgorica je "u transu", a "neviđena ludnica" koja vlada za ulaznicama rezultirala je potpuno rasprodanom dvoranom danima prije samog događaja.

Domaći heroj protiv UFC veterana

U središtu pozornosti naći će se domaća zvijezda i jedan od najomiljenijih boraca regije, Miloš "Cobra" Janičić. S impresivnim omjerom od osamnaest pobjeda i samo tri poraza, Janičić će pred svojom publikom tražiti najveću pobjedu karijere. U FNC kavezu još uvijek ne zna za poraz, s tri uvjerljive pobjede, a FNC ga je uoči borbe moćnim promotivnim videom predstavio kao jednog od svojih najboljih boraca. Put do glavne borbe nije bio lak, što je i sam potvrdio nakon dramatičnog skidanja kilograma za dogovorenu catchweight kategoriju do 73 kilograma. "Nije lak život nas umetnika, mrtav sam, nisam skinuo kile još, imam još tri i pol kilograma", iskreno je priznao Janičić dan prije vaganja, no na kraju je uspješno zadovoljio vagu i potvrdio svoju spremnost.

Njegov protivnik bit će sve samo ne lagan zalogaj. S druge strane kaveza stajat će iskusni brazilski "kauboj" i proslavljeni UFC veteran, Alex Oliveira. S omjerom od dvadeset i šest pobjeda i šesnaest poraza, Oliveira donosi neprocjenjivo iskustvo s najveće svjetske pozornice i predstavlja najozbiljniji ispit u dosadašnjoj karijeri crnogorskog borca. Pobjeda nad takvim imenom pred ispunjenom Moračom lansirala bi "Cobru" u novu stratosferu regionalne borilačke scene.

Obrana pojasa i povratak legende

Ništa manje uzbuđenja ne donosi ni sunaslovna borba večeri, u kojoj će na kocki biti pojas prvaka u bantam kategoriji. Neporaženi srpski borac Miljan Zdravković, sa savršenim omjerom 9-0, branit će svoj naslov protiv iznimno opasnog kanadskog izazivača i veterana Bellatora, Josha "Gentlemana" Hilla. Hill u Podgoricu stiže s bogatim iskustvom i čak dvadeset i tri profesionalne pobjede. Zdravković je svjestan težine izazova koji je pred njim.

"U Podgoricu dolazi protivnik koji će mi pokušati uzeti sve ono što sam godinama gradio, spreman sam", poručio je prvak uoči obrane titule.

Publiku će na noge zasigurno podići i povratak jednog od najkarizmatičnijih boraca s ovih prostora, Vase "Psychopatha" Bakočevića. Regionalna legenda ulazi u arenu za beskompromisni obračun golim šakama, a u dugoočekivanom revanšu suprotstavit će mu se poljski veteran Artur Sowinski. Njihov prvi susret bio je eksplozivan, a sudeći po "vatrenoj" atmosferi koja je vladala na službenom sučeljavanju, nastavak donosi još veći naboj. Borba je dogovorena u kategoriji do 80 kilograma i očekuje se pravi rat do posljednjeg atoma snage.

Sudar Hrvatica i novi izazovi na glavnom programu

Glavni dio programa ponudit će i jedan povijesni meč. U prvom svehrvatskom profesionalnom ženskom MMA okršaju snage će odmjeriti Ivana Petrović i Sara Luzar Smajić u catchweight kategoriji do 59 kilograma. Petrović, koja želi dokazati da je "najveća borkinja na Balkanu", u najavi je pokazala poštovanje prema protivnici, ali i jasnu odlučnost. "Poznajem Saru i nemam ništa protiv nje, ali posao je posao i mora se odraditi", izjavila je.

Ostatak glavnog programa donosi sudar Gruzijca Luke Giorgadzea i bosanskohercegovačkog borca Ahmeda Vile u perolakoj kategoriji, dok će se u ultimate kickboxingu susresti Stefan Dobrijević iz Srbije i domaći borac Luka Bubanja, koji je uskočio kao zamjena za bolesnog Mihaila Ćulafića. Pažnju privlači i velter okršaj između Tomislava "Gegana" Sičaje iz Hrvatske i Zorana Šolaje iz Srbije. Sičaja traži iskupljenje nakon prethodnog poraza, a svoj pristup najbolje je opisao riječima:

"Nemam zlatni lančić, a ni Rolex. Zato imam drvenu krunicu".

Ovaj borilački spektakl bez sumnje će obilježiti kraj sportske godine u regiji. Za sve one koji nisu uspjeli osigurati svoje mjesto u Morači, prijenos FNC 26 događaja bit će dostupan moći će pratiti cijeli događaj ekskluzivno na platformi VOYO. Početak glavnog programa zakazan je za 18.30 sati.

