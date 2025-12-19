Forgač smirivao Vasu, letjele i šake na vaganju: 'Naje*o je sutra, zube će progutati!'

Pred nama je novi borilački spektakl koji donosi vodeća regionalna MMA organizacija FNC. U Podgorici je na redu FNC 26 i svi uvjeti za novu nezaboravnu večer su tu.

Imat ćemo deset mečeva, od čega osam u MMA-u, jedan bare knuckle i jedan ultimate kickboxing okršaj. U bare knuckleu borit će se Vaso Bakočević koji je u podcastu bio dobro raspoložen i čak dao savjet za kladionicu, ali na ceremonijalnom vaganju vidjelo se kako Vaso i Artur Sowinski imaju neriješene račune.

Stari dug i 11 godina stara odluka u potpuno drukčijem borilačkom kontekstu stvorili su eksplozivnu kulisu, a napetost je eskalirala već u prvim sekundama sučeljavanja. Bakočević je agresivno zakoračio prema Poljaku, dok mu je Sowinski hladno uzvraćao pogled, bez namjere da se povuče ni milimetar.

Situacija je vrlo brzo izmaknula kontroli do te mjere da su između njih morali stati čelnik organizacije Dražen Forgač i glavni matchmaker Ante Jurić, koji su jedva spriječili fizički kontakt na samoj pozornici.

FNC 26 ekskluzivno gledajte u subotu na platformi VOYO od 18.30.

Njihov jedini dosadašnji dvoboj iz 2014. u KSW-u, završio je podijeljenom sudačkom odlukom u korist Poljaka. Upravo je ta pobjeda Sowinskom otvorila vrata prema pojasu perolake kategorije, dok je Bakočeviću ostao gorak okus poraza koji nikada nije u potpunosti prihvatio.

Sowinski, bivši KSW prvak, nije ostao dužan tijekom sučeljavanja, odgovarajući jednako čvrstim gardom i pogledom koji je jasno poručivao da u Podgoricu nije stigao po epizodnu ulogu. No, Bakočević je bio taj koji je nakon vaganja dodatno podgrijao atmosferu, bez imalo ublažavanja tona.

"Ovo mu nije MMA. Naje*o je sutra! Zube će progutati!", poručio je Vaso.