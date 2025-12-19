FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA PRIČA /

Pratite podcast i medijsko vaganje uoči spektakularnog FNC 26 eventa u Podgorici

TIjek podcasta i medijskog vaganja za FNC 26 pratite UŽIVO putem Streama od 17:30 na portalu Net.hr

19.12.2025.
16:33
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pred nama je novi borilački spektakl koji donosi vodeća regionalna MMA organizacija FNC. U Podgorici je na redu FNC 26 i svi uvjeti za novu nezaboravnu večer su tu. 

Imat ćemo deset mečeva, od čega osam u MMA-u, jedan bare knuckle i jedan ultimate kickboxing okršaj. Fight Nation Championship zatvara iznimno uspješnu 2025. godinu eventom za koji vlada neviđena ludnica.

Dan uoči velikog događaja u 'Morači' održat će se i podcast, a odmah nakon njega i medijsko vaganje. Sve pratite UŽIVO putem Streama na portalu Net.hr od 17:30 sati. 

FNC 26 ekskluzivno gledajte u subotu na platformi VOYO od 18.30.

POGLEDAJTE VIDEO: Ljubimac navijača stoički podnosi nevolje: Mudražija za RTL otkriva hoće li na zimu otići iz Dinama

Fnc 26PodgoricaVoyoFnc
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKA PRIČA /
Pratite podcast i medijsko vaganje uoči spektakularnog FNC 26 eventa u Podgorici