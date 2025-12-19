Pratite podcast i medijsko vaganje uoči spektakularnog FNC 26 eventa u Podgorici

Pred nama je novi borilački spektakl koji donosi vodeća regionalna MMA organizacija FNC. U Podgorici je na redu FNC 26 i svi uvjeti za novu nezaboravnu večer su tu.

Imat ćemo deset mečeva, od čega osam u MMA-u, jedan bare knuckle i jedan ultimate kickboxing okršaj. Fight Nation Championship zatvara iznimno uspješnu 2025. godinu eventom za koji vlada neviđena ludnica.

Dan uoči velikog događaja u 'Morači' održat će se i podcast, a odmah nakon njega i medijsko vaganje. Sve pratite UŽIVO putem Streama na portalu Net.hr od 17:30 sati.

FNC 26 ekskluzivno gledajte u subotu na platformi VOYO od 18.30.

