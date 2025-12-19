Evo kad i gdje gledati najveći spektakl godine! Svi žele biti dio povijesti, ovo još nije viđeno

Fight Nation Championship zatvara iznimno uspješnu 2025. godinu FNC 26 eventom u Podgorici, za koji vlada neviđena ludnica. FNC po prvi put dolazi u Crnu Goru, a prema riječima predsjednika FNC-a Dražena Forgača Forgija, Podgorica je u transu.

"Općenito je veliki hype i popularnost FNC-a u čitavoj regiji, međutim u Podgorici je to jedan drugi level, još viši, jer od samog graničnog prijelaza, policajaca do fanova na ulici, do klinaca iz škole. Klinci su trčali iz škole, dolazili do hotela da se slikaju s nama. Jednostavno, popularnost FNC-a je izrazito velika u Crnoj Gori. Moram biti iskren i reći kako dosad toga nisam bio ni svjestan. Bio sam u Podgorici sad u više navrata jer je FNC 26 u fazi organizacije, svaki je put bila ista situacija. Kako se FNC 26 event približava, sve je veći i veći hype, što je i normalno", kazao nam je nedavno Dražen Forgač Forgy u intervjuu za Net.hr.

Spektakl u najavi, gigant na giganta, publika na nogama, očekujte neočekivano! Ulaznice su za dvoranu Sportskog centra Morača u Podgorici rasprodane. Čitav grad želi na FNC 26, nastala je prava pomutnja. FNC 26 glavna je sportska tema u Podgorici.

Domaća publika, kao i gledatelji diljem regije i svijeta, imat će priliku svjedočiti vrhunskim borbama koje uključuju MMA, povratak popularnog ultimate kickboxinga te obračun golim šakama koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Već sada je jasno kako će ovo biti događaj koji će srušiti rekorde gledanosti i posjećenosti te dostojno zaključiti borilačku sezonu.

Janičić i UFC veteran Oliveira predvode zvjezdani program

Glavna borba večeri donosi sraz ponajveće borilačke crnogorske zvijezde Miloša "Cobre" Janičića i iskusnog brazilskog veterana s pregršt nastupa u najjačoj svjetskoj promociji, Alexa "Cowboya" Oliveire. Borba je dogovorena u težinskoj kategoriji do 73 kilograma. Janičić se, nakon pobjede nad Markom Bojkovićem u FNC kavezu i dva uspješna nastupa u "dirty boxingu", vraća pred domaću publiku odlučan da dokaže kako njegova karijera tek uzima pravi zamah. Njegov profesionalni omjer od osamnaest pobjeda, od kojih su sve ostvarene prekidom, dovoljno govori o stilu borbe koji njeguje.

S druge strane kaveza, stajat će mu pravi ispit zrelosti. Brazilac Alex Oliveira svoju je profesionalnu karijeru započeo 2011. godine, a samo četiri godine kasnije postao je borac UFC-a, gdje je odradio čak dvadeset i dva nastupa. U svojoj bogatoj karijeri borio se protiv nekih od najvećih imena poput Donalda Cerronea, Gilberta Burnsa i Kevina Hollanda, a iskustvo koje donosi u Podgoricu jamči beskompromisnu borbu na najvišoj razini.

Miloš Janičić je u ekskluzivnom razgovoru za portal Net.hr našem Vehmiru Džakmiću otkrio:

"Protivnik je UFC veteran i mogu veći da je veći za kategoriju jer cijeli život radi do 77 kilograma. Božo, koji mu je menadžer, mi je rekao da ima plan s njim da ga spušta do 70 kilograma. To je meni malo nerealno za njega iskreno. Tražio sam catchweight da se slučajno ne dogodi da mi dođe teži na vagu. Našli smo se na pola, to odgovara obojici i mislim da je to taman. Lik je dugo godina TOP 15 na svijetu, ja do toga ima još puno raditi i guliti... i tko zna hoću li uopće ikada doći na tu razinu. Imam još puno za raditi do tada. Realno je da bi me on na svom vrhuncu vrlo vjerojatno pobijedio, radio je i veću kategoriju. Sada kako ga stižu godine i kako radimo nižu kategoriju, veće šanse su na mojoj strani. Čast mi je što se borim s jednom takvom legendom. Gledao sam ga na kompjuteru subotom na nedjelju na UFC eventima dok sam išao u srednju školu", kazao je Miloš Janičić.

Kako Podgorica diše uoči dolaska FNC-a po prvi puta u ovaj grad?

"Sigurno je euforija velika jer tamo nema puno događanja. Nakon Bojkovića i onoga što se dogodilo u Beogradu, mislim da ljudi jedva čekaju borbe. Bit će ludo i mislim da će se FNC vraćati uvijek."

Komentar na cijeli fight card?

"Mislim da je bolji od očekivanog... Prije svega Miljan Zdravković je prvak. Po meni je on TOP 5 u Bantamweight kategoriji, ovom pobjedom bi to i potvrdio. Veliko ime i dobar borac. Ivana Petrović će doći u Podgoricu direktno iz Vegasa, nakon tri ili četiri meča u UFC-u. Velika stvar za FNC i Podgoricu... ako smijem govoriti o kladionicama, igrao sam na Vilu protiv Giorgadzea, ali jako tvrd meč. Mislim da Luka nikad ne odustaje i jako je neugodan borac svima. Vila je potkovaniji u hrvanju i parteru, ali Giorgadze je po meni u maloj prednosti ako pričamo o ručnim tehnikama. Ovo je borba tehničara i tempaša, a moje mišljenje je da će Vila pobijediti odlukom sudaca. Po meni, tehničar uvijek pobijedi..."

Povratak 'Psihopata' i borba za pojas bantam kategorije

Program u Morači donosi i jednu borbu za naslov prvaka te povratak jednog od najkontroverznijih i najpoznatijih regionalnih boraca. Ulog je velik, a uzbuđenje doseže vrhunac, posebice zbog neočekivanih promjena koje su dodatno začinile cijelu priču.

Bakočević u 'bare knuckle' revanšu

Došlo je do značajne promjene u programu borbi golim šakama. Umjesto prvotno najavljenog protivnika, u kavez ulazi slavni Vaso "Psihopat" Bakočević, koji će biti jedna od glavnih zvijezda večeri. Njegov protivnik bit će stari znanac iz Poljske, Artur Sowinski, bivši KSW prvak u perolakoj kategoriji. Bakočević i Sowinski već su se jednom borili i to davne 2014. godine u KSW-u po MMA pravilima, kada je Poljak slavio podijeljenom sudačkom odlukom. Sada, deset godina kasnije, slijedi revanš po potpuno drugačijim pravilima. Za dvije godine starijeg Sowinskog ovo će biti debitantski nastup u borbama golim šakama, što ovom okršaju daje dodatnu dimenziju neizvjesnosti.

Zdravković brani titulu protiv Bellatorovog veterana

Ulog u jednoj od borbi bit će i FNC-ov pojas prvaka bantam kategorije. Aktualni prvak, Miljan Zdravković iz Srbije, branit će svoj naslov protiv iznimno opasnog izazivača, kanadskog borca i Bellatorovog veterana Josha "Gentlemana" Hilla. Hillovo iskustvo iz druge najjače svjetske promocije predstavlja najveći test u dosadašnjoj Zdravkovićevoj karijeri i nema sumnje da nas očekuje tehnički i taktički vrhunski meč. Zdravković je poznat po tome da rijetko ostavlja borbu sucima, a takav pristup najavljuje i u razgovoru sa Borisom Jovičićem za 3X5 by VOYO podcast.

“Trudim se da borbu završim prije zvona, tako će biti i sada. Posebna je čar završiti borbu prekidom. Ali Hill je tvrd i nikada se ne zna. Dosta prijatelja i poznanika je uzelo karte, osjećat ću se kao domaći borac.”

Prije tog intervjua, Miljan Zdravković je za portal Net.hr istaknuo:

"Očekujem puno od FNC 26 u Podgorici, paklenu atmosferu i dobro navijanje. Kada si šampion, onda si i meta meta.Svi gledaju da uzmu ono što imaš, a ja gledam da branim ono što imam. Tako da, dat ću sve od sebe da pojas ostane u Smederevu.

Sičaja traži iskupljenje, promjena u zadnji čas i ostatak programa

Jedno od najzvučnijih imena koje se vraća u oktogon jest i Tomislav "Gegan" Sičaja. Borac iz Rame koji trenira u priznatom zagrebačkom American Top Teamu, u Podgorici će tražiti povratak na pobjedničke staze nakon prvog poraza u karijeri koji je doživio u travnju od Simeona Kaslidisa.

"Iskreno, meni je to isto kao da nisam ni izgubio, jer sam dominirao cijelu borbu. Taj poraz mi nije predstavljao nikakvu prepreku, niti me mentalno poremetio", izjavio je Sičaja uoči borbe, potvrđujući da je potpuno fokusiran na novi izazov.

Njegov protivnik bit će Zoran Šolaja, borac poznat po agresivnom i nepredvidivom stilu koji rijetko kada odluke prepušta sucima. Očekuje se da će Sičaja imati veliku podršku s tribina.

"Siguran sam da ću imati veliku podršku ljudi iz Rame i Hercegovine. Moji navijači su uvijek najglasniji. Očekujem sjajnu atmosferu", poručio je Tomislav 'Gegan' Sičaja.

Kao što to često biva u borilačkom sportu, došlo je i do jedne promjene u posljednji trenutak. Iz meča u ultimate kickboxingu otpao je Mihailo Ćulafić, no organizacija je brzo reagirala. Izazov je hrabro prihvatio domaći borac Luka Bubanja, koji će uskočiti u meč protiv Stefana Dobrijevića i tražiti svoju prvu profesionalnu pobjedu pred crnogorskom publikom. Ostatak programa također nudi vrhunske borbe, uključujući ženski okršaj između Ivane Petrović i Sare Luzar Smajić te sraz Luke Giorgadzea i Ahmeda Vile.

Kompletan popis borbi za FNC 26

Glavni program (Main Card):

Catchweight (73 kg): Miloš Janičić vs. Alex Oliveira

Bantamweight (za pojas): Miljan Zdravković vs. Josh Hill

Bare Knuckle (80 kg): Vaso Bakočević vs. Artur Sowinski

Perolaka kategorija: Luka Giorgadze vs. Ahmed Vila

Ultimate Kickboxing (81 kg): Stefan Dobrijević vs. Luka Bubanja

Catchweight (59 kg): Ivana Petrović vs. Sara Luzar Smajić

Velter kategorija: Tomislav Sičaja vs. Zoran Šolaja

Uvodni program (Undercard):

Ilija Brkan vs. Aleksandar Mihailović

Dalibor Dragojević vs. Selver Mahmić

Gdje i kada pratiti spektakl?

Borilački spektakl FNC 26 iz podgoričke dvorane Morača na rasporedu je u subotu, 20. prosinca, s početkom u 18:30 sati. Gledatelji u Hrvatskoj i Sloveniji moći će pratiti cijeli događaj uživo i ekskluzivno putem platforme VOYO.

Ne propustite povijesnu prvu FNC priredbu u Crnoj Gori i veliko finale sezone koje jamči večer ispunjenu adrenalinom, vrhunskim borbama i nezaboravnim trenucima. Podgorica je spremna za spektakl, a kavez u Morači ispisat će nove stranice regionalne borilačke povijesti.

