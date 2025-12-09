Smederevo kao baza, Podgorica kao ispit: Zdravković najavljuje vatromet

Pred najveći izazov karijere, Miljan Zdravković dočekao nas je u svom Smederevu, mjestu gdje gradi mir, fokus i strategiju za novu obranu FNC pojasa. Već 20. prosinca u Podgorici čeka ga Kanađanin Hill, iskusni veteran velikih organizacija, a atmosfera u Zdravkovićevom timu pokazuje da ništa nije prepušteno slučaju.

“U Smederevu je moja kuća i moj dom u kojem uvijek pronalazim mir prije meča. Tu je moj trener i sve je podređeno meni. Razrađujemo taktički dio i imamo sistem koji nema potrebe mijenjati dok god radi”, kaže Miljan, koji je do sada u FNC-u izgradio status jednog od najopasnijih boraca.

Spektakularni FNC 26 iz Podgorice gledajte ekskluzivno na platfomi VOYO!

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ističe da iza sebe ima dovoljno iskustva da priželjkuje samo najteže izazove.

“Nema potrebe da me štede u organizaciji, ja sam već renomirani borac i želim super protivnike. Nadam se desetoj pobjedi. Ima sjajnih borbi i čeka nas spektakl.”

Zdravković je poznat po tome da rijetko ostavlja borbu sudijama, a takav pristup najavljuje i sada:

“Trudim se da borbu završim prije zvona, tako će biti i sada. Posebna je čar završiti borbu prekidom. Ali Hill je tvrd i nikada se ne zna. Dosta prijatelja i poznanika je uzelo karte, osjećat ću se kao domaći borac.”

U istu ravan stavlja i Hillove kvalitete:

“On je na prvom mjestu po težini. Moj najteži protivnik do sada, ima najviše iskustva u velikim organizacijama.”

Spektakularni FNC 26 iz Podgorice gledajte ekskluzivno na platfomi VOYO!

Miljan se osvrnuo i na razlaz s KSW-om:

“Potpisao sam tri borbe, odradio dvije. Njihova ponuda meni i mom timu nije odgovarala. FNC je uskočio i dao odličan ugovor. Oni pune dvorane i užitak je boriti se pred svojom publikom. Ulazak u Arenu u Beogradu bio je nestvaran – pjesma, izlazak, pobjeda… trenutak koji ću pamtiti cijeli život.”

Ambicije su velike, čeka UFC

“Imam kvalitetu da se borim sa svakim u UFC-u. Ali želim još iskustva, želim braniti pojas što više puta. Svaka borba je novi izazov za mene i moj tim. A borba protiv Hilla će me podići na sljedeći nivo.”

U Podgorici ga čeka težak ispit, ali sudeći po miru, samopouzdanju i ritmu priprema – Zdravković je spreman za najveću noć svoje karijere.

POGLEDAJTE VIDEO: Zdravković spreman za najteži meč karijere: 'Neka dođe tko god hoće, pojas ostaje u Srbiji!'