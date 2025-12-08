Zdravković spreman za najteži meč karijere: 'Neka dođe tko god hoće, pojas ostaje u Srbiji!'

Miljan Zdravković, prvak koji je u Beogradu još jednom potvrdio status najopasnijeg borca u regiji, 20. prosinca u Podgorici na FNC 26 brani pojas protiv Kanađanina Hilla, dosad najiskusnijeg protivnika u njegovoj karijeri. Nakon tjedana teških treninga i odbijenih ponuda boraca koji nisu htjeli u kavez s njim, Miljan ponovno ulazi pred punu dvoranu i „paklenu atmosferu“ koju mu priprema Crna Gora. U razgovoru za nas otkriva kako su tekli pregovori, zašto ga raduju teški protivnici i zbog čega vjeruje da će pojas ostati u Smederevu.

Nakon Beograda ponovno ćemo gledati u kavezu. Kako je izgledalo to vrijeme između borbi za tebe?

"Da, kod mene je uvijek radno, provodim to vrijeme između borbi trenirajući naporno, radeći na stvarima, na nekim greškama koje su se desile u toku meča. Tako da samo trening. To je to."

Kako je došlo do borbe tebe i Kanađanina?

"Pa da, bilo je tu više opcija. Međutim, neki borci nisu prihvatili meč sa mnom. I on je bio prvi koji je prihvatio i to je to. Prvi koji kaže da ja samo kažem dajte."

Jesi li očekivao ovako težak meč?

"Pa da, očekivao sam. Očekivao sam iskusnog protivnika. Tome se iskreno i radujem. Ne želim lake mečeve. Želim što teže borbe što bolje protivnike. To je ono što me što me gura da budem boljaverzije sebe."

Koje su neke mane i vrline koje ćeš sad probati nekako iskoristiti?

"Pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo što mi protivnik pruži. Koju god grešku da napravi, ja ću to iskoristiti u svoju korist."

Je li ovo tvoj najteži meč u karijeri?

"Pa da, da sigurno imam sada sada najboljeg protivnika do sada najiskusnijeg, ali na kraju trebamo vidjeti kakav će doći u tom oktogonu."

A sad mi reci kako je to biti prvak u ovome svom gradu?

"Puno me ljudi prepoznaje. Puno ljudi cijeni moj rad i trud i ono što jesam. Tako da je jako lijepo da."

Ponovno očekujemo punu dvoranu i nekako veliku dobrodošlicu u Crnoj Gori. Što očekuješ od publike?

"Pa da očekujem puno. Očekujem paklenu atmosferu i očekujem dobro navijanje."

Znaš kako se kaže, lako je doći do vrha. Treba tamo i ostati. Što kažeš na tu izjavu?

"Pa da sigurno. Kada si šampion, onda si i meta meta.Svi gledaju da uzmu ono što imaš, a ja gledam da branim ono što imam. Tako da, dat ću sve od sebe da pojas ostane u Smederevu."

Jesi li gledao borbe nižih kategorija u Zagrebu u Varaždinu? Tko te dojmio? Kakve su tvoje reakcije?

"Da, pratio sam, pratio sam sve borbe. Momci su mladi gladni željni borbe, ali mislim da sam u ovom trenutku daleko ispred svih u regionu."

Reci mi s kojom pjesmom izlaziš pred publiku.

"Pa da pjesma je ista kao i u Beogradu, vjerujem da to razveseliti publiku i da će svi da pjevaju zajedno sa mnom."

