Dražen Forgač o fenomenu koji je ujedinio regiju: "U Podgorici je nastala ludnica, djeca su trčala za nama"

Gostujući u podcastu 'Kamera, akcija, Voyo!' kod novinarke Irene Pirjać, čelni čovjek FNC-a, Dražen Forgač, nije skrivao oduševljenje prijemom na koji su naišli u Crnoj Gori, u kojoj spremaju svoj posljednji event u ovoj godini. Forgač ističe kako popularnost slobodne borbe na ovim prostorima poprima obrise pravog društvenog fenomena, sudeći po dočeku u Crnoj Gori. "Podgorica je zapravo zadnji glavni grad u regiji gdje se govori istim jezikom, a da mi nismo bili. Veliki je broj publike tamo, a zahtjevi na društvenim mrežama da dođemo bili su svakodnevni," kaže Forgy.

Euforija na ulicama Podgorice

Pripreme za event FNC 26 u Podgorici u punom su jeku. Ono što je Forgača najviše iznenadilo jest atmosfera koja već sada vlada u gradu domaćinu. Tijekom nedavnog posjeta Podgorici radi obilaska dvorane i hotela, doživio je scene koje su ga, kako priznaje, zatekle. "Očekujem zbilja ludu atmosferu. Bili smo dolje nedavno i gdje god smo se pojavili, nastala je ludnica, kao da je došao Vaso Bakočević," ispričao je Forgač. "Klinci su trčali iz škole, tražili fotografiranje... Nisam očekivao da je FNC toliko popularan u Podgorici. Ako sam ja u pitanju, ljudi me obično ne prepoznaju osim ako baš pasionirano ne prate sport, ali ovdje je to na drugoj razini," dodao je Forgač.

Ekskluzivna najava: Sudar borkinja u oktogonu

Osim atmosfere, Forgač je u podcastu ekskluzivno najavio i jedan od najzanimljivijih mečeva koji očekuje publiku u Podgorici. Nakon dugo vremena, ljubitelji borilačkih sportova imat će priliku gledati vrhunski ženski MMA okršaj. "Mogu to i sada najaviti – Ivana Petrović, bivša UFC borkinja, borit će se protiv Sare Luzar Smajić. Mislim da je to ultra zanimljiv meč dviju izuzetno kvalitetnih borkinja. Dovoljno je reći da je Ivana bila dio UFC-a, a Sara ima nastupe u KSW-u i FNC-u," otkrio je Forgač.

Miloš Janičić kao okidač za dolazak

Tajming za dolazak u Crnu Goru je savršen. Osim velike potražnje publike, ključan faktor je i uspon lokalnih zvijezda. "Miloš Janičić je sada ultimativna zvijezda FNC-a, a on je iz Podgorice. Sada je savršen trenutak da se pojavimo i napravimo event tamo," zaključio je Forgač.

Iako su apetiti publike veliki, a poruke s pozivima stižu i iz Makedonije, Forgač naglašava da je broj evenata godišnje ograničen. Ipak, planovi za širenje ne staju – nakon osvajanja regije, FNC već gleda prema zapadu, s najavljenim eventom u Münchenu početkom 2026. godine.

No, prije toga, sve oči bit će uprte u Podgoricu, gdje se prema svemu sudeći, sprema spektakl koji će još jednom potvrditi status FNC-a kao vodeće borilačke organizacije u ovom dijelu Europe. FNC 26 borbe iz Podgorice moći ćete pratiti uživo na platformi Voyo.