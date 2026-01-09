Kada napustite dom psi misle samo na jedno: Ovo su simptomi ozbiljnog problema, pazite na njih

Mnogi vlasnici pasa osjećaju nelagodu pri odlasku iz doma, ostavljajući ljubimca koji ih promatra tužnim pogledom. Pritom se često postavlja pitanje kako pas doživljava te trenutke.

Psi ne razumiju ljudske koncepte poput radnih obaveza, a njihova je percepcija vremena bitno drugačija od naše. Za njih, odlazak vlasnika može predstavljati izvor značajnog stresa koji se manifestira kao separacijska anksioznost, stanje koje nadilazi uobičajenu tugu ili dosadu. Uz pravilno razumijevanje i primjenu odgovarajućih metoda, moguće je pomoći psu da se osjeća sigurnije i mirnije dok čeka vaš povratak, piše American Kennel Club.

Foto: Freepik

Simptomi separacijske anksioznosti

Ponašanje koje vlasnici često pogrešno interpretiraju kao "osvetoljubivost" ili "inat" zapravo je manifestacija stresa. Destruktivno ponašanje, poput uništavanja namještaja ili grebanja po vratima i prozorima, nije pokazatelj lošeg odgoja, već je instinktivni pokušaj psa da pobjegne i pronađe vlasnika. Drugi česti simptomi uključuju neprestano lajanje ili zavijanje, obavljanje nužde u kući unatoč stečenim navikama te vidljive znakove stresa poput prekomjernog slinjenja, dahtanja ili kompulzivnog kretanja.

Važno je razlikovati anksioznost od obične dosade. Pas kojem je dosadno može uništiti neki predmet ili se zabavljati igračkom, no pas koji pati od anksioznosti zbog odvajanja često pokazuje više simptoma istovremeno, a njegovo je destruktivno ponašanje usmjereno na izlazne točke iz doma.

Foto: Freepik

Načini smirivanja psa

Ključ rješenja leži u promjeni pseće percepcije vašeg odlaska iz traumatičnog u neutralan, a s vremenom i pozitivan događaj. Prvi korak je osiguravanje dovoljne fizičke i mentalne stimulacije. Intenzivna šetnja ili aktivna igra prije vašeg odlaska može značajno smanjiti razinu stresa kod psa. Fizički i mentalno umoran pas vjerojatnije će provesti vrijeme odmarajući se.

Preporučuje se provoditi desenzibilizaciju psa na signale koji najavljuju vaš odlazak. Primjerice, uzmite ključeve ili odjenite kaput, ali umjesto odlaska, ostanite u domu i bavite se uobičajenim aktivnostima. Ponavljanjem ovakvih radnji, one će postupno prestati biti okidači anksioznosti.

Sam čin odlaska i povratka trebao bi biti što je moguće mirniji. Izbjegavajte duge i emotivne oproštaje, kao i pretjerano uzbuđene pozdrave pri povratku. Pričekajte da se pas u potpunosti smiri prije nego što mu posvetite pažnju. Time ga učite da su vaši odlasci i dolasci normalan i očekivan dio dana, a ne izvanredan događaj.

Psu ostavite interaktivne igračke koje će ga mentalno stimulirati, poput onih koje ispuštaju poslastice. Također, komad odjeće s vašim mirisom može mu pružiti osjećaj sigurnosti. Neki psi pozitivno reagiraju na tihu glazbu ili bijeli šum, koji mogu prigušiti vanjske zvukove i stvoriti umirujuću atmosferu. Ključno je izbjegavati kažnjavanje psa zbog ponašanja uzrokovanog anksioznošću jer se time strah i stres mogu samo pojačati.

Ako navedeni koraci ne dovedu do poboljšanja, a simptomi su i dalje izraženi, nužno je potražiti pomoć veterinara ili certificiranog stručnjaka za ponašanje pasa.

