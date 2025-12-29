Vodič za vlasnike: Ovo je 30 najčešćih bolesti koje pogađaju pse

Baš kao i ljudi, i naši pseći suputnici mogu patiti od niza zdravstvenih problema, od blagih i lako rješivih do ozbiljnih i životno ugrožavajućih stanja. Prepoznavanje ranih simptoma ključno je za pravovremenu reakciju i osiguravanje dugog i sretnog života vašeg ljubimca. Razumijevanje najčešćih bolesti, njihovih znakova i preventivnih mjera osnažuje svakog vlasnika da donosi informirane odluke o zdravlju svog psa.

U galeriji otkrijte trideset najčešćih bolesti s kojima se psi susreću, kako biste znali na što obratiti pozornost i kada potražiti pomoć veterinara.