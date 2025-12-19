Veterinari savjetuju: Ovo su načini na koje možete zaštititi pse od stresa zbog pirotehnike

Dok blagdanska sezona za ljude donosi radost i slavlje, za brojne kućne ljubimce ona se pretvara u razdoblje intenzivnog straha i tjeskobe. Glasne eksplozije petardi i bljeskovi vatrometa mogu izazvati panične reakcije kod pasa, čineći ih jednom od najvećih prijetnji njihovoj dobrobiti.

Veterinari stoga naglašavaju važnost prevencije i nude niz savjeta kako vlasnici mogu pomoći četveronožnim prijateljima da prebrode ovo stresno razdoblje blagdana, piše Veg.

Eksplozije su za pse zastrašujuće

Razlog zašto psi tako burno reagiraju na pirotehniku leži u njihovoj izvanrednoj osjetljivosti. Pseći sluh daleko je superiorniji od ljudskog - dok ljudi čuju zvukove u rasponu do dvadeset tisuća herca, psi mogu detektirati frekvencije i do četrdeset pet tisuća herca ili više. To znači da zvukove eksplozija ne doživljavaju samo glasnije, već i na razini koja može biti fizički bolna.

Osim same glasnoće, problem je i nepredvidivost. Iznenadne, snažne detonacije pas ne može razumjeti niti predvidjeti, što aktivira njegovu instinktivnu reakciju "borbe ili bijega". Tijelo im preplavljuje adrenalin, a srce počinje ubrzano kucati. Znakovi teškog stresa su očiti: drhtanje, dahtanje, cviljenje, slinjenje, nekontrolirano mokrenje, skrivanje na mračnim mjestima ili panični pokušaji bijega. U najgorim slučajevima, ovakav stres može dovesti do srčanog udara.

Stvaranje sigurnog okruženja za pse

Najbolji način za pomoć psu jest proaktivno djelovanje prije nego što buka počne. Ključno je osigurati sigurno okruženje u kojem će se osjećati zaštićeno.

Stvorite "sigurno utočište" unutar doma, poput sobe bez prozora, kupaonice ili čak velikog ormara. To može biti i njegov kavez, prekriven dekom kako bi se prigušili zvukovi i svjetlost. U taj prostor stavite njegove omiljene igračke, dekicu i posudu s vodom. Važno je da pas sam odabere to mjesto i da ga ne prisiljavate na izlazak.

Kako biste smanjili utjecaj vanjske buke, zatvorite sve prozore i spustite rolete. Uključite televizor, radio s umirujućom klasičnom glazbom ili takozvani bijeli šum koji će pomoći maskirati iznenadne eksplozije.

Također, isplanirajte dnevne aktivnosti unaprijed. Duga šetnja ili intenzivna igra tijekom dana pomoći će da pas bude umorniji i opušteniji kada padne večer. Sve obroke i izlaske radi nužde obavite prije sumraka i uvijek držite psa na povodcu jer i jedna neočekivana petarda može izazvati bijeg.

Kako se ponašati tijekom pucnjave?

Vaša smirenost ključna je poruka psu da je sve u redu. Psi su izuzetno osjetljivi na emocije svojih vlasnika, stoga se ponašajte što je moguće normalnije. Nemojte ga kažnjavati zbog straha jer to samo pojačava njegovu tjeskobu.

Pružanje utjehe i nježno maženje pomažu psu da se osjeća sigurnije. Ako pas to traži, sjednite pored njega i tiho mu govorite. Pokušajte mu odvratiti pažnju omiljenom igračkom ili dugotrajnom žvakalicom. Nikada ga ne ostavljajte samog kod kuće tijekom najveće buke.

Za pse s izraženom anksioznošću, koristan može biti i takozvani "prsluk za ublažavanje stresa za pse" koji stvara blagi, konstantni pritisak na tijelo i djeluje umirujuće. U težim slučajevima, potrebno je posavjetovati se s veterinarom. Važno je napomenuti da se psu nikada ne smiju davati lijekovi za ljude bez izričite preporuke veterinara. Uz malo planiranja i puno empatije, moguće je zaštititi psa od traume i osigurati da i za njega ovo bude vrijeme mira, a ne straha.

