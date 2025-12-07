FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEKI BRŽE UČE /

Koliko je pametan vaš pas? Ovako se različite pasmine rangiraju po inteligenciji

Koliko je pametan vaš pas? Ovako se različite pasmine rangiraju po inteligenciji
Foto: Shutterstock
Važno je zapamtiti da inteligencija nije jedino mjerilo vrijednosti psa. Pasmine koje se nalaze niže na ljestvici radne inteligencije, poput buldoga ili mopsa, često to nadoknađuju ogromnom privrženošću i šarmom. Najvažnije je odabrati pasminu koja odgovara vašem životnom stilu i posvetiti se odgoju s ljubavlju i strpljenjem, jer svaki pas, bez obzira na rang, može postati najbolji prijatelj.
1 /22
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Od kamenog doba psi su vjerni suputnici čovječanstva, uzgajani stotinama godina kako bi postali savršeni pomagači i prijatelji. No, jeste li se ikada zapitali zašto se čini da neki psi uče trikove gotovo trenutačno, dok drugima treba malo više strpljenja? Odgovor leži u fascinantnom svijetu pseće inteligencije.

Prema dr. Stanleyju Corenu, profesoru psihologije i vodećem istraživaču psećeg ponašanja, inteligencija pasa može se podijeliti u tri ključne kategorije.

Instinktivna inteligencija odnosi se na urođene sposobnosti za koje je pasmina uzgojena, poput čuvanja stada ili lova. Adaptivna inteligencija je sposobnost psa da uči iz svoje okoline i samostalno rješava probleme. Treća, i za većinu vlasnika najvažnija, jest radna inteligencija i poslušnost, koja mjeri koliko brzo pas može naučiti naredbe od čovjeka.

Upravo je na temelju radne inteligencije dr. Coren u svojoj knjizi "The Intelligence of Dogs" sastavio poznatu ljestvicu pasmina. Iako je svaki pas jedinstven, ovo rangiranje nudi izvrstan uvid u sklonosti i sposobnosti različitih pasmina. U galeriji donosimo pregled 20 popularnih pasmina, zajedno s njihovim karakteristikama i ocjenom inteligencije na ljestvici od jedne do pet zvjezdica.

7.12.2025.
14:21
Antonela Ištvan
Shutterstock
PasPasminaInteligencija
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEKI BRŽE UČE /
Koliko je pametan vaš pas? Ovako se različite pasmine rangiraju po inteligenciji