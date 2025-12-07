Koliko je pametan vaš pas? Ovako se različite pasmine rangiraju po inteligenciji

Od kamenog doba psi su vjerni suputnici čovječanstva, uzgajani stotinama godina kako bi postali savršeni pomagači i prijatelji. No, jeste li se ikada zapitali zašto se čini da neki psi uče trikove gotovo trenutačno, dok drugima treba malo više strpljenja? Odgovor leži u fascinantnom svijetu pseće inteligencije.

Prema dr. Stanleyju Corenu, profesoru psihologije i vodećem istraživaču psećeg ponašanja, inteligencija pasa može se podijeliti u tri ključne kategorije.

Instinktivna inteligencija odnosi se na urođene sposobnosti za koje je pasmina uzgojena, poput čuvanja stada ili lova. Adaptivna inteligencija je sposobnost psa da uči iz svoje okoline i samostalno rješava probleme. Treća, i za većinu vlasnika najvažnija, jest radna inteligencija i poslušnost, koja mjeri koliko brzo pas može naučiti naredbe od čovjeka.

Upravo je na temelju radne inteligencije dr. Coren u svojoj knjizi "The Intelligence of Dogs" sastavio poznatu ljestvicu pasmina. Iako je svaki pas jedinstven, ovo rangiranje nudi izvrstan uvid u sklonosti i sposobnosti različitih pasmina. U galeriji donosimo pregled 20 popularnih pasmina, zajedno s njihovim karakteristikama i ocjenom inteligencije na ljestvici od jedne do pet zvjezdica.