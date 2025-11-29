Stručnjak upozorava: Ove tri pasmine nikako nisu prikladne za obitelji s malom djecom

Iako mnoge obitelji razmišljaju o tome da nabave psa koji će odrastati zajedno s njihovom djecom, važno je znati da neke pasmine jednostavno nisu primjerene životu s najmlađima. Pogrešan izbor psa može dovesti do napetih situacija, a u najtežem slučaju i do ozbiljnih ozljeda.

Will Atherton, poznati stručnjak za ponašanje pasa, izdvojio je tri pasmine koje ne preporučuje obiteljima s djecom. Kako prenosi Mirror, Atherton naglašava da, unatoč privlačnom izgledu ili popularnosti ovih pasa, njihov temperament često nije u skladu s obiteljskim okruženjem.

Pasmine koje su opasne za djecu

Atherton je u svojoj analizi bio vrlo izravan, ističući da određeni radni i čuvarski instinkti mogu predstavljati potencijalnu opasnost za najmlađe članove kućanstva.

1. Belgijski ovčar

Prva pasmina na popisu onih koje bi trebalo izbjegavati jest belgijski ovčar. Ovi su psi svjetski priznati zbog svojih iznimnih sposobnosti u policijskom i vojnom djelovanju, no upravo ih te karakteristike čine neprikladnim izborom za prosječnu obitelj.

"Premda su sposobni postići zavidnu razinu poslušnosti i dobro reagiraju na trening, to ne znači da su prikladni za život u obitelji", objašnjava Atherton.

Najveći izazov predstavlja njihova neiscrpna energija i izražen radni nagon.Ovi psi često lagano grickaju ili gurkaju djecu jer instinktivno reagiraju na njihovo kretanje i pokušavaju ga usmjeriti. To je dio njihova prirodnog ponašanja, a ne znak agresije, ali može biti neugodno ili zbunjujuće za djecu.

2. Kavkaski ovčar i slični čuvari stoke

Druga pasmina koju Atherton smatra neprikladnom za obiteljsko okruženje jest kavkaski ovčar. Riječ je o masivnim psima uzgojenim sa specifičnom svrhom – čuvanjem stoke od predatora na velikim, otvorenim prostranstvima.

Iako mogu biti izrazito zaštitnički nastrojeni prema vlasnicima, njihovo prirodno okruženje je primarno na otvorenom prostoru. "Pokušaj integracije ovih pasa u kućanstvo može biti problematičan jer možda neće imati strpljenja tolerirati djecu čije ponašanje mogu doživjeti kao uznemirujuće, što nerijetko dovodi do ugriza," upozorava stručnjak.

Atherton napominje da se ovo upozorenje odnosi i na većinu drugih velikih pasmina namijenjenih čuvanju stoke (poput kangala ili srednjoazijskog ovčara), koje zbog svoje neovisne prirode i veličine uglavnom nisu idealan izbor za kućanstva s malom djecom.

3. Argentinska doga

Posljednja pasmina na koju Atherton skreće pozornost jest argentinska doga. Iako stručnjak izražava naklonost prema mastifima općenito, naglašava da je upravo ovo pasmina kod koje se učestalo javljaju problemi u interakciji s djecom.

Zbog njihove fizičke snage i specifičnog temperamenta, rizik od incidenata s najmlađim članovima obitelji znatno je veći nego kod drugih pasmina.

Koje su prikladnije alternative?

Srećom, za obitelji koje žele psa, postoje brojne sigurnije opcije. Umjesto navedenih radnih i čuvarskih pasmina, Atherton predlaže odabir pasa poznatih po blagoj naravi, strpljenju i kooperativnosti.

Prema njegovim preporukama, tri pasmine koje su optimalno prilagođene obiteljskom životu su:

Labrador retriver

Zlatni retriver

Kavalirski španijel kralja Charlesa (Cavalier King Charles Spaniel)

Ove pasmine povijesno pokazuju visoku razinu tolerancije prema djeci i lakše se prilagođavaju obiteljskoj svakodnevici. Prije donošenja konačne odluke o nabavi kućnog ljubimca, ključno je objektivno sagledati vlastite mogućnosti i životni stil.

