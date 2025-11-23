Stručnjaci za ljubimce savjetuju: Zaštitite pse u zimskim uvjetima

Sa zimom stižu snijeg, led i niske temperature, što dodatno brine vlasnike pasa. S obzirom na meteorološke najave o osjetnom zahlađenju, ključno je razumjeti kako zaštititi kućne ljubimce od nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Stručnjaci, kako prenosi The Independent, nude ključne savjete za očuvanje zdravlja i sigurnosti pasa tijekom zimskih mjeseci, od prilagodbe prehrane do specifične njege.

Foto: Pexels

Posebna briga za osjetljive šape i toplo mjesto

Pseće šape iznimno su osjetljive na niske temperature i led, stoga zahtijevaju posebnu njegu tijekom zime.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Neophodno je redovito provjeravati šape radi mogućih bolnih područja, pukotina ili posjekotina. U slučaju oštećenja, preporučuje se primjena hidratantne kreme ili specijaliziranog balzama za pseće šape za održavanje njihova zdravlja", savjetuje Charlie Soames, stručnjak za kućne ljubimce.

Također ističe koristi zaštitnih čizmica za pse, koje pružaju toplinsku izolaciju i štite šape od soli i oštrih površina.

"Nužno je osigurati psu ugodan i topao prostor za odmor, što je osobito važno za manje pasmine koje brže gube tjelesnu toplinu", napominje Robbie Bryant, stručnjak za brigu o životinjama.

"Ležaj bi trebao biti adekvatno izoliran i, po mogućnosti, podignut od hladnog poda. Pozicionirajte ga dalje od prozora, vrata i drugih izvora propuha. Dodatne deke mogu značajno doprinijeti održavanju topline tijekom noći", dodaje.

Kaputić i zimske opasnosti

"Potreba za dodatnim slojem odjeće kod ljudi signalizira da bi i psu mogla biti potrebna dodatna zaštita. Pasmine s manje tjelesne masnoće ili rjeđom dlakom teže podnose hladnoću i zahtijevaju pomoć pri održavanju tjelesne temperature. Stoga, kaput za pse predstavlja funkcionalan i vrijedan dio zimske opreme", objašnjava Soames.

Zimsko razdoblje donosi specifične opasnosti na koje je potrebno obratiti pozornost. Antifriz, koji se često koristi za odleđivanje vozila, iznimno je otrovan za pse i mora se držati izvan njihova dosega.

"Sol i druga kemijska sredstva za otapanje leda na cestama mogu uzrokovati iritaciju i oštećenja na šapama. Ako ih pas poliže, mogu dovesti do probavnih smetnji. Posebno je opasan antifriz, koji psima ima privlačan okus, a čak i mala količina može biti smrtonosna", upozorava Bryant.

Foto: Pexels

Prilagodite prehranu i rutinu

Prilagodba dnevne rutine može olakšati boravak na otvorenom. "U slučaju snježnog pokrivača, preporučljivo je očistiti manji dio dvorišta kako bi pas mogao obaviti nuždu bez dugotrajnog izlaganja hladnoći", predlaže Bryant.

Prehranu je također potrebno prilagoditi. "Iako adekvatan unos kalorija pomaže u održavanju tjelesne topline, važno je izbjeći prekomjerno hranjenje. Smanjena razina aktivnosti tijekom zime povećava rizik od nakupljanja prekomjerne tjelesne težine", kaže Soames.

Ako pas pokazuje otpor prema izlascima na niskim temperaturama, ključno je osigurati mu dovoljnu razinu aktivnosti u zatvorenom prostoru.

"Osigurajte mu mentalnu i fizičku stimulaciju kroz igru kako biste spriječili dosadu i održali ga u formi. Jednostavne aktivnosti, poput igre s lopticom u dnevnom boravku, mogu poslužiti kao učinkovita vježba", kaže Bryant.

Budite vidljivi u mraku

Skraćeni dani i smanjena vidljivost tijekom zime zahtijevaju dodatne mjere opreza pri šetnji. Nužno je osigurati vidljivost psa kako bi se izbjegle nesreće.

"Korištenje svjetleće ogrlice ili privjeska čini psa vidljivijim vozačima i drugim pješacima u uvjetima slabog osvjetljenja. Također, važno je uvježbati naredbu za poziv kako bi se pas pouzdano vratio na vaš znak, čime se smanjuje rizik od gubljenja", savjetuje Bryant.

Prilagođavanje dnevne rutine, osiguravanje adekvatne zaštite i pojačan oprez ključni su za očuvanje zdravlja i dobrobiti vašeg ljubimca tijekom najhladnijih mjeseci u godini.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Zavod poziva građane na humanost, nedostaje gotovo svih krvnih grupa