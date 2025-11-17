Pas vam ovim znakovima daje do znanja da ste za njega najbolja osoba na svijetu

Stručnjaci za ponašanje pasa često opisuju poseban trenutak kada pas "odabere" svoju osobu — nekoga kome najviše vjeruje i uz koga se osjeća najsigurnije. Taj trenutak, bilo jedva primjetan ili sasvim očit, postaje početak snažne povezanosti.

Psi se prirodno vežu uz one koji im pružaju toplinu i pažnju. Kada se to dogodi, daju im svoju potpunu ljubav i odani su im. Tako postaju dio naše obitelji, osvajaju nas i ulaze u svaki dio našeg života, piše Aol.

Prepoznavanje znakova naklonosti psa može produbiti vezu između vlasnika i ljubimca. Psi svoju ljubav pokazuju na različite načine, a neki od njih nisu uvijek očiti. Zbog toga je važno razumjeti govor tijela psa, na što redovito upozoravaju i stručnjaci iz Hrvatskog kinološkog saveza.

Deset znakova da ste psu najvažnija osoba na svijetu

Ovih deset znakova može potvrditi da vas vaš pas smatra najvažnijom osobom na svijetu. Razumijevanje ovih signala omogućuje vlasnicima da bolje razumiju svoje pse i prepoznaju snagu veze koju su izgradili.

1. Nježan i dugotrajan pogled

Među vukovima i nepoznatim psima izravan pogled često znači izazov, ali u odnosu psa i čovjeka dug i nježan kontakt očima znak je povjerenja i način na koji psi pokazuju naklonost.

Kada pas gleda svog vlasnika mirnim i toplim pogledom, u njegovu i u ljudskom tijelu povećava se razina oksitocina – hormona povezanog s osjećajem bliskosti, istog onog koji povezuje majke i njihove bebe. To potvrđuju i brojna znanstvena istraživanja. Zato se takav pogled može shvatiti kao način psa kojim poručuje: "Vjerujem ti i volim te."

2. Prati vas iz sobe u sobu

Ako vas pas neprestano prati, to je jasan pokazatelj snažne privrženosti. Istraživanja su pokazala da psi razvijaju sigurnu privrženost sa svojim omiljenim ljudima. Ponašanja poput praćenja vlasnika iz sobe u sobu pokazuju njihovu želju da budu u blizini osobe s kojom se osjećaju sigurno.

Pas koji vas prati u stopu stoga nije nužno anksiozan ili zahtjevan. Često je to samo njegov način da se uvjeri da ste mu blizu jer se uz vas osjeća sigurno i mirno. Vaša prisutnost mu daje osjećaj zaštite pa zato voli biti tamo gdje ste i vi.

3. Mahanje repom cijelim tijelom

Kada je pas sretan što vidi svog vlasnika, možete primijetiti opušteno mahanje repom u niskoj do srednjoj visini, pri čemu se njišu i bokovi, a ponekad i cijeli stražnji dio tijela. Ovim ponašanjem pas komunicira da vas voli i da je uzbuđen što vas vidi.

Ovakvo mahanje repom najčešće se vidi u situacijama poput povratka vlasnika kući s posla ili jednostavno ujutro nakon buđenja. To je jasan pokazatelj radosti zbog ponovnog susreta.

4. Naslanja se na vas

U prošlosti su mnogi, uključujući veterinare i trenere pasa, tumačili ponašanja poput naslanjanja na ljude kao znak dominacije ili borbe za "alfa" ulogu. Međutim, suvremena tumačenja ponašanja pasa odbacuju tu teoriju.

Ako vaš pas pritisne svoje tijelo uz vašu nogu ili sjedne na vaše stopalo, ta fizička bliskost nije znak dominacije, već znak traženja emocionalne sigurnosti. U njihovom svijetu, dodir jača veze i povjerenje. Primijetit ćete da štenci spavaju na hrpi, a odrasli psi odmaraju jedan uz drugoga. Stoga, kada se pas nasloni na vas, to je znak da traži utjehu. Naslanjanje je, dakle, pokazatelj privrženosti, a ponekad i suptilan zahtjev za pažnjom ili maženjem.

5. Donosi vam svoje dragocjenosti

Kada pas donese vlasniku svoju omiljenu igračku, lopticu ili neki drugi predmet, to može biti više od običnog poziva na igru. Takvo ponašanje može biti i znak "afilijativnog dijeljenja".

Ako je to slučaj, to je znak velikog povjerenja. Psi nisu uvijek voljni dijeliti ono što smatraju svojim vlasništvom, a kada to čine, to je dubok znak povjerenja. Nudeći svoje najvrjednije stvari, pas pokazuje da vas smatra dostojnim dijeljenja onoga što mu je važno.

6. Proteže se gledajući u vas

Takozvano "pozdravno protezanje" jedan je od prepoznatljivih načina na koje pas pokazuje naklonost svom vlasniku. To se obično događa kada se pas probudi, priđe vam, pogleda vas ravno u oči i pritom se istegne – prednji dio tijela spusti prema tlu, a stražnjicu podigne u zrak. Ta gesta često znači: "Drago mi je što si tu."

Ovaj znak spominje se u knjizi Brende Aloff "Canine Body Language, A Photographic Guide", gdje autorica opisuje pozdravno protezanje kao način na koji pas signalizira da je vlasnik njegova "posebna osoba".

7. Radosni rituali pozdravljanja

Radosni rituali pozdravljanja jedan su od najočitijih znakova privrženosti pasa. Entuzijastična reakcija psa pri povratku vlasnika kući jasan je pokazatelj sreće.

Vlasnici bi trebali cijeniti ove radosne susrete jer su oni znak čiste emocionalne iskrenosti: mahanje repom, vrtnje, skakanje, često popraćeno radosnim lavežom, sve su to znakovi olakšanja i sreće zbog ponovnog susreta s ljudima koje vole.

8. Spava pored vas

Psi ne biraju nasumično mjesta za spavanje. Promatrajući njihove položaje i omiljena mjesta za odmor, možemo dobiti zanimljiv uvid u njihov emocionalni svijet.

Ako vaš pas dosljedno spava pored vas u krevetu ili se sklupča uz vaše noge, to je često znak da se osjeća najsigurnije kad ste u blizini. Ta želja za bliskošću je instinktivna. U divljini, blizina drugih članova društvene skupine pomaže u očuvanju topline i pruža zaštitu. Za domaće pse, prisutnost vlasnika služi kao ultimativni signal ugode, što se može smatrati velikim komplimentom.

9. Provjerava vas tijekom šetnje

Tijekom šetnje, osobito kada je pas na dugom povodcu ili slobodan u sigurnom okruženju, često se može primijetiti da se osvrće kako bi provjerio gdje je vlasnik.

To je znak društvenog referenciranja – način na koji vaš pas pokazuje osjećaj svjesnosti i povezanosti, slično kao što bi se malo dijete osvrnulo kako bi se uvjerilo da ga roditelj prati. Zbog toga se takvo ponašanje može protumačiti kao znak privrženosti.

10. Traži utjehu kod vas

Jasan znak sigurne veze jest kada se pas okrene vlasniku u trenucima straha ili tjeskobe. Takvo ponašanje znak je povjerenja temeljenog na privrženosti, što znači da je pas naučio da prisutnost vlasnika predviđa sigurnost. Ovo se ponašanje može usporediti s djetetom koje traži utjehu kod roditelja tijekom oluje.

