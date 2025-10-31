Ovih 14 pasmina pasa odlično se slažu s djecom: Strpljivi su i puni ljubavi

Psi su odavno poznati kao čovjekovi najbolji prijatelji, a za obitelji s djecom odabir prave pasmine može donijeti neizmjernu radost i stvoriti neraskidive veze za cijeli život. Pas u domu može biti izvor ljubavi, utjehe, smijeha i zajedništva, no važno je odabrati pasminu čiji temperament odgovara dinamici obiteljskog života, piše Express.

Pogledajte u galeriji koji psi su idealni za najmlađe članove vaše obitelji.