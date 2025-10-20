Misteriozna jesenska bolest prijeti psima: Veterinari izdali hitno upozorenje vlasnicima
Veterinari su uputili oštro upozorenje vlasnicima pasa da budu na posebnom oprezu ove jeseni zbog porasta slučajeva misteriozne sezonske bolesti
Kako prenosi Mirror, upozorenje veterinara dolazi u vrijeme kad sve veći broj vlasnika na internetu pretražuje pojam "sezonska bolest pasa" (SCI), a mnogi odgovore o zabrinjavajućim simptomima svojih ljubimaca traže na forumima i društvenim mrežama.
Jedan zabrinuti korisnik na Redditu podijelio je svoje iskustvo: "Imamo 14-mjesečnog zlatnog retrivera, od listopada je počeo pretjerano gristi i šape su ga svrbjele, ponekad do te mjere da su krvarile." Drugi korisnici su mu savjetovali da hitno posjeti veterinara te su ga uputili da istraži sezonsku bolest pasa.
Što je sezonska bolest pasa (SCI)?
Prema izjavi organizacije za dobrobit životinja Blue Cross, sezonska bolest pasa (SCI) je rijetko stanje koje se javlja u jesen, najčešće u rujnu, kod pasa koji su nedavno boravili u šumskim područjima.
"Bolest pogađa pse bez obzira na njihovu veličinu, pasminu, dob ili spol. Trenutačno ne znamo što uzrokuje SCI i ne postoji specifičan lijek, no svejedno se trebate što prije obratiti veterinaru ako sumnjate da vaš pas ima simptome", navodi se u priopćenju.
Simptomi sezonske bolesti pasa
Klinički znakovi bolesti obično se pojavljuju unutar tri dana nakon boravka u šumi. Vlasnici trebaju obratiti pozornost na sljedeće simptome:
- Povraćanje
- Proljev
- Izražen umor i letargija
- Bolovi u trbuhu
- Drhtanje mišića
- Povišena tjelesna temperatura
Iz organizacije dodaju: "SCI je rijedak, ali ako sumnjate da vaš pas pokazuje bilo koji od navedenih simptoma, odmah kontaktirajte veterinara, pogotovo ako se to dogodi unutar 72 sata od posjeta šumskom području."
Liječenje i prognoze
Budući da istraživači još uvijek ne razumiju uzrok, nažalost ne postoji ciljani lijek za SCI. Međutim, mnogi se simptomi mogu ublažiti lijekovima protiv povraćanja i antibioticima.
"Ako se liječenje započne brzo, većina pasa se uspješno oporavi od ove bolesti", ističu stručnjaci.
U rijetkim slučajevima, klinička slika može biti vrlo teška i, nažalost, neki psi ne prežive. Ipak, uz pravovremenu veterinarsku skrb, oporavak je vrlo izgledan. Ohrabrujuća je vijest da istraživanje koje je provela organizacija Animal Health Trust pokazuje kako se broj smrtnih slučajeva smanjio od 2010. godine.
S time se slaže i veterinarka dr. Rebecca MacMillan: "Iako je rijetka, sezonska bolest pasa stanje je koje se u Ujedinjenom Kraljevstvu bilježi tijekom jeseni, najčešće nakon šetnji šumom. Točan uzrok još nije poznat, a simptomi poput povraćanja, proljeva, gubitka apetita i umora mogu se pojaviti unutar nekoliko dana."
Budući da je bolest teško predvidjeti ili spriječiti, najvažniji korak je pažljivo pratiti ponašanje vašeg psa nakon svake šetnje. Ako primijetite bilo što neobično, ne odgađajte poziv veterinaru. Brza reakcija može spasiti život vašeg ljubimca.
