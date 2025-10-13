Neki psi skloniji su ovisničkom ponašanju: 'Genetska je komponenta prilično snažna'

Bilo da se radi o španijelu koji ne može bez svoje loptice ili retriveru koji obožava škripavu igračku, poznato je da psi mogu biti iznimno vezani za svoje igračke. No, prema novom istraživanju objavljenom u The Guardianu, čini se da neki od njih pokazuju i stvarne znakove ovisnosti.

Dok kod ljudi bihevioralne ovisnosti obuhvaćaju širok spektar aktivnosti, od posla do kupovine, službeno su priznate samo ovisnost o kockanju i videoigrama. Glavna značajka takvih ovisnosti je ponavljanje radnji koje u početku donose zadovoljstvo, čak i ako dugoročno mogu uzrokovati štetu. Znanstvenici sada vjeruju da bi neki psi mogli razviti sličan odnos prema svojim igračkama.

Foto: Pexels

Psi se mogu ponašati ovisno kao i ljudi

Stefanie Riemer, suautorica studije sa sveučilišta Vetmeduni u Beču, ističe kako na takvo ponašanje vjerojatno utječu i genetski i okolišni čimbenici.

"Smatramo da je genetska komponenta prilično snažna", izjavila je, napominjući da je tim uočio razlike u učestalosti takvog ponašanja među pasminama. Dodatna istraživanja pokazuju da vlasnici pasa s izraženim ovisničkim sklonostima rijetko potiču takvo ponašanje.

U članku objavljenom u časopisu Scientific Reports, Riemer i njezin tim detaljno su opisali studiju u kojoj je sudjelovalo 105 pasa (56 mužjaka i 49 ženki) u dobi od jedne do deset godina. Neki od tih pasa već su bili poznati po "pretjeranoj" motivaciji za igru.

Svaki vlasnik je sa svojim psom morao proći niz zadataka u posebno pripremljenoj prostoriji. Zadaci su uključivali:

Zajedničku igru s odabranom igračkom.

Ostavljanje psa samog s igračkom.

Bacanje igračke.

Stavljanje igračke u kutiju pored koje se nalazila zagonetka s hranom.

Postavljanje igračke na policu izvan dohvata psa.

Istraživači su snimali svaku vježbu i ocjenjivali intenzitet psećih reakcija, poput skakanja prema igrački, lajanja ili cviljenja kada je igračka bila nedostupna te ignoriranja hrane.

Foto: Pexels

Terijeri i ovčari najskloniji ovisnosti

Rezultati su pokazali da je 33 od 105 pasa imalo rezultate iznad prosjeka, što ukazuje na visoku sklonost ponašanju nalik ovisnosti. Najveći udio takvih pasa pripadao je pasminama terijera i ovčara.

Tim je analizirao ponašanje pasa prema četiri ključna kriterija bihevioralne ovisnosti kod ljudi. Psi s izraženim sklonostima postigli su visoke rezultate u kategorijama koje se odnose na žudnju, nedostatak samokontrole i doživljavanje igračke kao iznimno važne.

Riemer naglašava da rezultati ne mogu definitivno potvrditi postojanje bihevioralne ovisnosti kod pasa, ali upozorava na razliku između zdrave igre i problematičnog ponašanja.

"Ovisnost podrazumijeva negativne posljedice za pojedinca. Ako se pas ne može nositi s činjenicom da mu igračka nije dostupna, tada možemo govoriti o ponašanju nalik ovisnosti", objašnjava. Drugim riječima, nije svaki "ovisnik o loptici" uistinu ovisan.

Dr. Serge Ahmed, stručnjak za ovisnosti s Francuskog nacionalnog centra za znanstvena istraživanja, pozdravio je studiju, ali je dodao kako je potrebno još istraživanja kako bi se utvrdilo koliko je takvo ponašanje kronično i ima li zaista štetne posljedice za psa.

