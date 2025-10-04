Bez velikih troškova: Veterinari objasnili kako ojačati imunitet psima tijekom hladnih dana

S dolaskom hladnijih dana, brojni vlasnici pasa suočavaju se s izazovima koje promjena godišnjeg doba donosi za zdravlje njihovih kućnih ljubimaca.

Jesensko i zimsko razdoblje često je povezano s porastom tipičnih zdravstvenih tegoba kod pasa, uključujući kožne iritacije, probavne smetnje i upale uha.

Jednostavan dodatak za jači imunitet

Veterinari upozoravaju kako ti, naizgled manji problemi, mogu ozbiljno narušiti kvalitetu života kućnog ljubimca, ali i predstavljati znatan financijski izdatak za vlasnike. Primjerice, liječenje akutnih stanja poput gastroenteritisa ili proljeva može dosegnuti trošak od preko 700 eura, osobito ako zahtijeva hitnu intervenciju ili hospitalizaciju.

Simon Crawshaw, stručnjak za prehranu pasa, ističe kako već mala promjena u prehrani – dostupna za svega nekoliko centi dnevno – može značajno ojačati imunosni sustav psa. Ovaj jednostavan dodatak iz kuhinje može pomoći u sprječavanju čestih sezonskih bolesti, a time i smanjiti potrebu za skupim posjetima veterinaru, piše Mirror.

"Visokokvalitetna prehrana bez žitarica najvažniji je temelj zdravlja psa, ali njihov imunosni sustav možete dodatno ojačati nečim tako jednostavnim kao što je prstohvat sušenog peršina ili žličica pirea od bundeve", objašnjava Simon i dodaje: "Ovi dodaci se ne koriste samo zbog okusa. Puni su vitamina i antioksidansa koji mogu pomoći imunosnom sustavu vašeg psa tijekom klimatskih promjena."

Kako biste ojačali imunitet svog psa, Simon predlaže dodavanje vrlo male količine kuhane, sitno nasjeckane mrkve u obrok vašeg ljubimca. Također, dobar izbor mogu biti i borovnice – bogate antioksidansima, a koje pomažu u jačanju imuniteta i zaštiti psa od sezonskih bolesti.

Što sve možete dodati u zdjelicu?

Ovaj se trik može primijeniti na nekoliko načina, ovisno o potrebama vašeg ljubimca i namirnicama koje imate pri ruci.

Simon preporučuje dodavanje žličice običnog, konzerviranog pirea od bundeve. "Bundeva je bogata vlaknima i pomaže kod proljeva i zatvora, održavajući probavni sustav vašeg psa uravnoteženim", kaže Crawshaw.

Ako vaš pas nema svjež dah, Simon savjetuje da po njegovoj hrani pospete prstohvat sušenog peršina. Objašnjava da je peršin dobar protiv lošeg daha, a ima i dodatnu prednost jer je izvrstan izvor vitamina A i C.

Iako je ovaj trik koristan, važno je imati na umu nekoliko pravila. Uvijek uvodite novu hranu polako i u malim količinama kako biste izbjegli probavne smetnje kod psa.

Simon naglašava da bundeva mora biti čista, bez dodanog šećera ili začina. Također, trebali biste koristiti kovrčavi peršin, a ne onaj s ravnim listovima jer može biti toksičan u velikim količinama te posluživati voće i povrće u porcijama sigurnim za pse. Ako vaš pas ima bilo kakvih zdravstvenih problema, trebali biste se posavjetovati s veterinarom prije promjene njegove prehrane.

Ističe kako je ključ očuvanja zdravlja pasa pravilna i uravnotežena prehrana. Mnoge česte zdravstvene tegobe, poput kožnih iritacija i probavnih smetnji, nerijetko su povezane s hranom niske kvalitete koja sadrži visoke udjele žitarica i umjetnih punila. Takvi sastojci mogu dovesti do kronične stimulacije imunosnog sustava, što povećava osjetljivost na sezonske alergene i infekcije. Stoga Crawshaw preporučuje prehranu bez žitarica, s visokim udjelom kvalitetnih životinjskih proteina, koja pruža organizmu potrebnu nutritivnu podršku i doprinosi očuvanju zdravlja tijekom cijele godine.

