Mrzi li vaš ljubimac četkicu za zube? Ovo su najbolje alternative za oralnu higijenu

Mnogi vlasnici kućnih ljubimaca znaju koliko izazovno može biti održavanje oralne higijene. Neki ljubimci, poput perzijskih mačaka, poznati su po svom otporu prema mnogočemu, no čini se da ništa ne izaziva toliki prezir kao četkica za zube. Ignoriranje ovog problema može dovesti do skupih veterinarskih računa za profesionalno čišćenje, ali to je mala cijena u usporedbi s ozbiljnim zdravstvenim posljedicama koje loša dentalna higijena može uzrokovati, piše Huffpost.

Oralna higijena kućnih ljubimaca je važna

Nakupljanje bakterija na zubima, koje uzrokuje plak i kamenac, može naštetiti zdravlju vašeg ljubimca daleko više od samog lošeg zadaha, upale desni ili ispadanja zuba.

Dr. Maureen K. Murithi, licencirana veterinarka koja radi kao savjetnica za PangoVet, virtualnu zdravstvenu platformu za kućne ljubimce, upozorava na ozbiljne rizike.

"Dentalne bolesti, često uzrokovane bakterijama, ako se ne liječe na vrijeme, mogu dovesti do prijenosa bakterija putem krvotoka do organa poput srca i bubrega. To ih izlaže fatalnim infekcijama," objašnjava dr. Murithi.

Prema dr. Murithi, ovi rizici su još veći za određene pasmine pasa i mačaka. Mopsi, perzijske mačke, jorkširski terijeri i jazavčari samo su neke od pasmina koje su zbog specifične građe lica i čeljusti sklonije dentalnim problemima.

Iako je ručno četkanje zuba vjerojatno najbolji način za održavanje oralne higijene (uz redovita profesionalna čišćenja kod veterinara), razumljivo je da se ljubimci često protive ovom postupku.

Dr. Whitney Miller, glavna veterinarka u tvrtki Petco, kaže da vlasnici mogu nadopuniti njegu drugim pomagalima. "Vlasnici mogu koristiti dentalne poslastice ili dodatke za vodu. Dentalne žvakalice su odlična opcija za izgradnju rutine koja podupire zdravlje usta, zuba i desni, a istovremeno služe i kao ukusna nagrada," savjetuje Miller.

Najbolji proizvodi za oralno zdravlje ljubimca

Bez obzira na to koje proizvode odlučite uključiti u rutinu svog ljubimca, dr. Heidi Cooley, veterinarka iz Banfield Pet Hospital, savjetuje da potražite pečat odobrenja Veterinarskog vijeća za oralno zdravlje (VOHC) na pakiranju ili web stranici proizvoda.

"VOHC (Veterinary Oral Health Council) pruža neovisnu procjenu dentalnih proizvoda, a njihov 'pečat odobrenja' znači da proizvod zadovoljava unaprijed postavljene kriterije za učinkovitost u kontroli nakupljanja plaka i kamenca kod pasa i mačaka," pojašnjava Cooley.

Ona dodaje kako postupnost, dosljednost i umirujuće pohvale mogu uvelike pomoći pri uvođenju novih proizvoda u rutinu vašeg ljubimca.

