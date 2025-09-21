Vlasnici pasa jednu stvar zanemaruju kod odgoja: 'S vremenom će postati miran u svim situacijama'

Mnogi vlasnici pasa vjeruju da će imati savršenog ljubimca ako odaberu odgovarajuću pasminu, daju mu pravu hranu i nauče ga osnovama ponašanja u kući. Međutim, unatoč često ponavljanim savjetima, mnogi zaboravljaju na ključnu vještinu koja je temelj za dobro ponašanje njihovih pasa.

Stručnjak za pse, Will Atherton, na TikToku je upozorio vlasnike pasa koji žele savršenstvo, a ne ulažu dovoljno truda, piše Express.

Metode za socijalizaciju pasa

"Ako želite da se vaš pas savršeno ponaša, ovo je nešto što previše ljudi zanemaruje, a zapravo je ključno za to da imate idealnog psa kojeg ste oduvijek željeli", započeo je i dodao: "Kao stručnjak za pse, često se susrećem s ljubimcima koji se ponašaju problematično, a jedan od glavnih razloga za to je nedostatak socijalizacije. Ključno je socijalizirati psa. Međutim, to ne znači jednostavno pustiti psa da se ponaša kako želi u bilo kojoj situaciji."

Atherton je naglasio da je ključ uspješne socijalizacije postupna izloženost različitim podražajima iz okoline, uz stalno vodstvo i smjernice vlasnika.

"Koristite osnovne zapovijedi poput 'dođi', 'sjedi' i 'stani', a zatim polako izlažite psa novim iskustvima. S vremenom će postati miran u svim situacijama, uvijek će se oslanjati na vas i izvršavati vaše naredbe", objasnio je.

Socijalizacija pasa podrazumijeva podučavanje vašeg ljubimca da se osjeća ugodno u prisutnosti drugih pasa, ljudi i u novim okruženjima. Izlažući ih različitim iskustvima, pomažete im naučiti kako se smireno prilagoditi i reagirati na nove situacije.

Dog's Trust navodi ključne korake za pravilnu socijalizaciju psa:

Upoznajte psa s drugim psima

Neka pas promatra druge životinje poput mačaka i konja

Upoznajte štene s rukovanjem

Upoznajte štene s različitim vrstama ljudi

Pripremite ga na nove zvukove

Upoznajte ga s novim okruženjima i predmetima

Pomozite mu da počne provoditi vrijeme sam

Za štence, socijalizacija treba započeti čim se pridruže vašoj obitelji, ali isključivo unutar sigurnosti vašeg doma, navodi Dog's Trust. Štenci ne bi smjeli izlaziti u javnost dok nisu potpuno cijepljeni i dok nisu na odgovarajućem režimu protiv parazita. Stoga je važno posavjetovati se s veterinarom o pravom trenutku za izlazak i potrebnim tretmanima.

Tijekom tog razdoblja, možete koristiti nosilicu za pse kako biste štene sigurno nosili van i omogućili mu da se postepeno upoznaje s vanjskim svijetom, prije nego što bude spremno za samostalno istraživanje na vlastitim nogama.

Međutim, nikad nije prekasno ni za socijalizaciju starijih pasa. "Bez obzira na okolnosti, neki psi propuste idealni vremenski okvir za socijalizaciju, koji traje od sedam tjedana do četiri mjeseca. Neki psi nauče osnove socijalizacije, ali ih kasnije zaborave te i dalje imaju poteškoća u novim situacijama", upozoravaju stručnjaci iz Hounds Loungea.

Znakovi da odrasli pas treba socijalizaciju

Strah, anksioznost i agresivnost prema ljudima ili drugim životinjama glavni su znakovi da vaš odrasli pas možda treba socijalizaciju. Evo nekoliko koraka kako to učiniti:

Provedite psa u šetnju kako bi istraživao nova mjesta, mirise i zvukove

Organizirajte mirne i opuštene šetnje s drugim odraslim psom

Pozovite prijatelja kako biste pomogli psu da se upozna s novim odraslim ljudima

Dajte psu priliku da se druži s drugim štencima i djecom

