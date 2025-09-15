'Klonite se pasa koji su na ovakvim povodcima': Dreser objasnio zašto je to važno

Dreser pasa Adam Spivey iz Southend Dog Traininga pozvao je ljude da drže distancu ako uoče životinje u šetnji sa žutom povodcem jer su "nepredvidljive".

Adam inače na društvenim mrežama podučava vlasnike kako ispraviti ili upravljati ponašanjem svojih ljubimaca putem osobne obuke uz "praktične" videozapise na društvenim mrežama. On je upozorio ljude da se klone pasa koji su na žutim povodcima kada su u javnosti, bez obzira šetaju li sa svojim psom ili bez njega.

"Ako vidite psa sa žutim povodcem, to obično znači da je nervozan. Molimo vas, nemojte dopustiti svom psu da mu prilazi ili ga tjerati na to. Pozovite svog psa natrag i napravit ćete ogromnu razliku", opomenuo je u videu.

Nadovezujući se na ovo, Sarah iz My Anxious Dog podijelila je kako je njezin pas, kujica po imenu Bella, počela napredovati u svim aspektima nakon što je na nju stavila žuti accessoire. Ona je otvorila vlastiti posao prodaje raznih dodataka za pse u žutoj boji kako bi pokušala pomoći vlasnicima da bolje upravljaju svojim tjeskobnim ljubimcima u javnosti, piše Express.

Pas može nositi žuto iz više razloga

"Što više ljudi zna da pas koji nosi žuto treba prostora, to je manje stresan život za tjeskobne pse i njihove vlasnike. Pas može nositi žuto iz više razloga. Može biti reaktivan, uplašen, stariji, oporavljati se od nesreće, bolesti ili operacije. Zadnje što mu treba je da mu prilaze ili skaču na njega drugi psi koji se žele igrati", objasnila je.

Adam i Sarah, zajedno s drugim ljubiteljima životinja, pokušavaju podići svijest o "psima u žutom" te ističu da neki vlasnici mogu koristiti različite boje kako bi označili tjeskobu ili druga ponašanja svojih pasa.

"Nisam znao za ovo. Postoje li još neke boje za koje bismo trebali znati?", napisao je jedan korisnik društvenih mreža u komentarima ispod Adamovog videa.

Što simboliziraju boje povodca za pse?

Iz firme Pets Plusus objasnili su što znače boje povodca.

Crvena boja znači oprez, psu treba više prostora.

znači oprez, psu treba više prostora. Narančasta boja znači da pas ne uživa u društvu drugih pasa.

znači da pas ne uživa u društvu drugih pasa. Zelena boja znači da je pas raspoložen za igru s drugim psima.

znači da je pas raspoložen za igru s drugim psima. Bijela boja znači da je pas gluh i slijep, ne može čuti ni vidjeti.

Jarko žuta boja znači da pas traži novi dom.

boja znači da pas traži novi dom. Svjetložuta boja znači da je pas nervozan te da treba više prostora.

znači da je pas nervozan te da treba više prostora. Plava boja znači ne maziti niti prilaziti bez pristanka vlasnika.

znači ne maziti niti prilaziti bez pristanka vlasnika. Ljubičasta boja znači ne davati psu hranu ni poslastice.

Vlasnici pasa, također, na povodce mogu zavezati vrpcu ili maramu u gore navedenim bojama kao znak upozorenja.

