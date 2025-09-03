Olakšajte tegobe štencima kojima niču zubići: 'Umiruje ih i neće izgristi namještaj'

Faza nicanja trajnih zubi predstavlja važan razvojni period za štence, ali može biti veliki izazov za njihove vlasnike. Ipak, korištenje jednostavnog trika s ručnikom može znatno ublažiti neugodu tijekom tog razdoblja.

Briga o štencu zahtijeva mnogo pažnje i truda. Potrebno mu je osigurati pravilnu socijalizaciju i odgoj kako bi se spriječili problemi u ponašanju u odrasloj dobi, kao i odgovarajuću prehranu koja podržava njegov rast te pravovremenu veterinarsku skrb, piše Express.

Foto: Shutterstock

Teškoće s nicanjem zubi

Iako su štenci neodoljivi, zahtijevaju mnogo pažnje i truda, a izazov može biti posebno velik ako prije niste imali psa. Zato je važno dobro razmisliti prije nego što se odlučite za štene umjesto odraslog psa.

Jedan od aspekata na koji budući vlasnici često ne obraćaju dovoljno pozornosti prilikom udomljavanja ili kupnje štenca jest razvojna faza nicanja trajnih zubi. Slično kao i kod male djece, štencima najprije izrastu mliječni zubi, i to između trećeg i šestog tjedna života, dok su još uvijek s majkom, prije dolaska u novi dom.

Iako vaše štene već ima zube kad ga dovedete kući, možda mislite da će oni ostati zauvijek. Međutim, oko trećeg mjeseca života, štene počinje gubiti mliječne zube i niču mu trajni zubi – tada započinje pravi izazov.

Većina štenaca do navršenih šest mjeseci ima sve trajne zube, no upravo to razdoblje često je obilježeno pojačanom potrebom za žvakanjem. Tada psi pokušavaju gristi sve, od cipela do nogu stolova, a takvo ponašanje nerijetko se nastavlja i nakon što izrastu zubi, dok se ne priviknu.

Ako im nisu dostupne odgovarajuće igračke ili predmeti za žvakanje, posljedice se često vide na namještaju. Nasreću, na društvenim mrežama pojavio se jednostavan trik koji će pomoći mnogim vlasnicima pasa da ne dođe do uništavanja.

Jedna korisnica TikToka podijelila je rješenje koje je trenutačno zaustavilo njezino štene u pokušajima grickanja nogu stola. Ona je stavila mali ručnik u zamrzivač dok nije postao čvrst i hladan, a zatim ga ponudila psu kao igračku.

U videu se vidi kako štene zadovoljno nosi ručnik u ustima, mašući repom, očito umireno djelovanjem hladnoće na osjetljive desni. Trik je brzo privukao pažnju drugih vlasnika pasa koji su se pohvalili sličnim rezultatima, a među komentarima su se našli i prijedlozi za druge zamrznute poslastice, poput komadića krastavca, mrkve ili banane.

Jedan korisnik je napisao: "Moj pas je imao vrlo težak period nicanja trajnih zubi. Smrznuti ručnik mu je definitivno pružio olakšanje!" Drugi je dodao: "Odlična ideja! Htio sam mu dati kockice leda za igru, ali brine me mogućnost gušenja! Ovo je savršena alternativa."

Foto: Shutterstock

Načini umirivanja štenca tijekom nicanja zubi

Prema preporukama stručnjaka, žvakanje ponekad može biti posljedica dosade, a ne samo nelagode uzrokovane nicanjem zubi. Stoga je važno osigurati psu dovoljno mentalne i tjelesne stimulacije kroz dnevne šetnje, treninge i igre.

Poput djece i štenci pronalaze olakšanje u igračkama koje im omogućuju sigurno žvakanje tijekom nicanja trajnih zubi. Neke igračke imaju teksturirane dijelove za masažu desni, dok se druge mogu hladiti u zamrzivaču kako bi pružile dodatni efekt hlađenja. Raznovrsne igračke smanjuju dosadu i potiču zdravu aktivnost.

Preporučuje se davanje smrznute mrkve kao prirodnog sredstva koje štencu može ublažiti bolove u desnima i poboljšati oralno zdravlje.

Nicanje trajnih zubi prirodan je razvojni proces kod štenaca, no ako se čini da ono pati više nego što je uobičajeno, najbolje je obratiti se veterinaru koji može procijeniti stanje i dati preporuke za dodatnu njegu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Mesnice mirne, cijene odojka dvije godine iste: Ipak, svinjogojci tonu u gubitke