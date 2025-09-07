Nećete trošiti puno na veterinara uz ovih pet pasmina pasa: Vrlo su otporni i dugo žive

Posjedovanje psa predstavlja značajnu financijsku obvezu koja uključuje ne samo svakodnevnu brigu i prilagodbu života, već i stalne veterinarske troškove. Iako mnogi novi vlasnici to ne shvaćaju, neke pasmine zahtijevaju znatno veća ulaganja u zdravstvenu skrb.

Prema istraživanju iz 2023. godine, ukupni trošak posjedovanja psa može doseći i do 22.000 eura, dok je broj slučajeva napuštanja kućnih ljubimaca u 2025. godini porastao za 32 posto u odnosu na prethodnu godinu. Glavni razlog ovoj situaciji leži u izboru pasmina koje zahtijevaju veću njegu i sklonije su zdravstvenim problemima, piše Express.

Pasmine koje imaju najmanje troškove za njegu

Veterinar Amir Anwary u svom TikTok videu podijelio je popis pasmina koje imaju najmanje troškove veterinarske njege.

1. Basenji

Prvo mjesto zauzima basenji, drevni afrički lovački pas. Ono što basenji čini posebno jedinstvenim jest to što ne laje – barem ne na tradicionalan način. Umjesto toga, proizvodi zvuk nalik jodlanju, koji se često naziva "baroo" zbog oblika njegovog grkljana.

Ovi psi obično žive do 13 ili 14 godina i izuzetno su otporni, s vrlo malo genetskih zdravstvenih problema u usporedbi s mnogim drugim pasminama.

Dr. Anwary je rekao: "Mnogi ljudi ne znaju za ovu pasminu. Zapravo ne laje, već jodla pa ako tražite psa koji ne laje i koji je prilično zdrav, basenji je definitivno za vas."

2. Australski govedar

Na drugom mjestu nalazi se australski govedar poznat po svojoj izuzetnoj izdržljivosti i energiji. Veterinar Anwary ističe da je najstariji pas na svijetu bio upravo australski govedar, po imenu Bluey, koji je uginuo 1939. godine u dobi od 29 godina.

"Ovo je izuzetno pametan i aktivan pas s vrlo snažnim imunosnim sustavom", rekao je.

Iako su općenito zdravi, australski govedari, poput drugih pasmina, mogu biti skloni određenim genetskim bolestima. Dr. Anwary napominje kako se rizik od tih bolesti može značajno smanjiti odgovornim uzgojem.

3. Chihuahua

Iako je možda iznenađujuće, dr. Anwary ističe da chihuahua može živjeti i do 20 godina.

"Zbog svoje male veličine, chihuahue imaju manje opterećenje na zglobove, što im pomaže da izbjegnu probleme s pokretljivošću i uživaju u dugovječnom zdravlju", objašnjava veterinar.

Također, napomenuo je da chihuahue povremeno mogu imati problema sa zubima, što je stanje u kojem se čašica koljena pomiče izvan svog mjesta. No, u usporedbi s mnogim drugim malim pasminama, chihuahua je i dalje među najzdravijima.

4. Australski ovčar

Stručnjak je naglasio da su ovi psi ne samo energični i atraktivni, već imaju i vrlo dobru genetiku, što ih čini manje sklonnima genetskim zdravstvenim problemima.

"Ako pas ima genetske abnormalnosti, neće se dopuštati njegovo parenje, čime se sprječava širenje tih bolesti, što je razlog zašto je ova pasmina toliko zdrava", objasnio je.

5. Bigl

Na posljednjem mjestu nalazi se bigl, pasmina koja je izvorno uzgajana za lov. Veterinar Anwary ističe da ovi psi imaju izuzetno snažan i robustan imunosni sustav.

"Bigl ima vrlo malo genetskih problema. Glavni izazov s kojim se vlasnici mogu susresti je sklonost pretilosti, budući da obožavaju jesti, a povremeno se javljaju i infekcije ušiju. Osim toga, vrlo su zdravi", rekao je.

