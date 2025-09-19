Veterinar upozorio na tri pogreške koje vlasnici pasa stalno čine: 'Ne možete to raditi'

Veterinar dr. Amir Anwary je istaknuo tri česte pogreške koje primjećuje kod vlasnika pasa te je upozorio da ih budu svjesni prije nego što one dovedu do ozbiljnih problema.

Odluka o nabavci psa donosi značajne promjene u životnom stilu. Iako psi donose mnogo pozitivnih stvari u živote svojih vlasnika, uz to preuzimate i veliku odgovornost.

Brojni ljudi na društvenim mrežama traže savjete i upute vezane uz brigu o kućnim ljubimcima. Srećom postoji mnogo stručnjaka koji su spremni podijeliti svoje iskustvo s publikom.

Dr. Amir Anwary popularan je veterinar na TikToku zahvaljujući redovitim objavama u kojima dijeli savjete vlasnicima kućnih ljubimaca.

U nedavnoj objavi istaknuo je "najčešće pogreške" koje je, kako kaže, uočio da rade vlasnici pasa, kao i negativan utjecaj koji one mogu imati na život ljubimaca.

1. Nesustavno treniranje

Prvo je govorio o problemima koji nastaju zbog "nesustavnog" treniranja, što može izazvati zbunjenost, anksioznost i stres kod psa.

"Vaš pas će napraviti nešto što vam se ne sviđa ili s čime se ne slažete, pa ćete mu reći: 'ne, prestani, ti si loš dečko'", objasnio je. "Onda će, dva dana kasnije, ponoviti isto, ali ćete vi biti opušteniji i to ćete dopustiti, a sljedeći dan ćete opet vikati na njega zbog iste stvari."

"Ljudi, to ne možete raditi. Psi imaju um dvogodišnjeg djeteta, ne možete mijenjati pravila o tome što je dopušteno, a što nije, ovisno o tome kako ste trenutno raspoloženi", dodao je.

Naglasio je važnost dosljednosti prema ljubimcu, kako bi pas jasno znao što je prihvatljivo ponašanje, a što nije.

2. Zanemarivanje dentalne njege

Kao problem koji često vidi u praksi veterinar je istaknuo ozbiljne probleme s oralnom higijenom zbog neadekvatne njege.

"To je gotovo toliko često da je smiješno. Mnogi vlasnici ne poduzimaju ništa da bi održavali zube svojih pasa čistima, a kad pas ima prljave zube, razvije gingvitis, što je upala desni i to im stvara veliku nelagodu", kaže dr. Anwary.

Savjetovao je da, ako imate problema s pranjem zubi psa ili vam to pas ne dopušta, "barem koristite dentalni prah" - iako je pranje zubi i dalje "zlatni standard" dentalne njege.

3. Ignoriranje simptoma

Na kraju je podijelio koliko ignoriranje simptoma može negativno utjecati na dobrobit psa, pa čak i na njegov životni vijek, piše Express.

"Ovo je važno - ignoriranje simptoma smatrajući ih normalnim ponašanjem. To vidim vrlo često", počeo je.

Dr. Anwary je naveo primjere, poput "starijih pasa" koji ne mogu pratiti tempo šetnje ili se brzo umaraju. Vlasnici to često odbacuju kao simptom misleći da je to zbog dobi psa, ali to može biti znak "zatajenja srca".

Slično tome, stalno grickanje ili češanje šapa može biti znak alergija koje trebaju liječenje, a često se smatra uobičajenim i normalnim, no veterinar upozorava da to može biti i znak boli zbog artritisa u tom zglobu.

Pozvao je vlasnike da bilo kakve "čudne" ili neuobičajene promjene u ponašanju provjere kod veterinara, pa čak i preporučio da ih prvo ako trebaju ''potraže na Googleu'', samo da ih ne ignoriraju.

Zapamtite, psi su ozbiljna odgovornost i obaveza. Važno je znati da je trening neophodan i da nisu svi psi prikladni za bilo koga.

Ako planirate udomiti psa, razmislite o prednostima usvajanja šteneta ili psa iz humanitarnih udruga ili lokalnih azila, umjesto kupnje od uzgajivača.

