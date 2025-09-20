Veterinarka: 'Vlasnici kućnih ljubimaca trebali bi obaviti šest važnih provjera prije jeseni'

Kako dolazi hladnije vrijeme i jesen službeno stiže 22. rujna, veterinari upozoravaju da je vrijeme da pripremite svoje ljubimce za promjenu godišnjeg doba, piše Express.

Dr. Suzanne Moyes, veterinarka u Burgess Pet Careu, podijelila je šest važnih koraka koje treba poduzeti kako biste osigurali da se o vašim ljubimcima pravilno brine ove jeseni i zime.

1. Napravite pregled kućice ljubimca

Njezin prvi savjet je da napravite jesenski tehnički pregled kućice svog ljubimca. Potražite sva oštećenja koja treba što prije popraviti. Dr. Suzanne kaže: "Ako učinite samo jednu stvar prije nego što udari prva jesenska oluja, to bi trebao biti temeljit pregled kućice vašeg ljubimca".

"Pazite na sve potencijalne opasnosti ili područja, poput curenja ili vlažnih mrlja, slabih spojeva ili slomljenih zasuna. Čak i manje curenje u kućici može ostaviti male životinje hladnima i pod stresom. Provođenje ove brze provjere sada može spriječiti zdravstvene probleme zimi", dodala je.

2. Znajte kada premjestiti kućne ljubimce u zatvoreno mjesto

Dok neki kućni ljubimci mogu živjeti vani tijekom cijele godine, neke ćete morati premjestiti unutra kada nastupi hladnije vrijeme, a nevjerojatno je važno znati kada točno premjestiti svoje krznene prijatelje.

Ako imaju odgovarajući smještaj, zdravi zamorci i kunići mogu ostati vani tijekom cijele godine. Međutim, ako su posebno mladi ili stari ili ako imaju zdravstveno stanje, treba ih premjestiti unutra čim temperature padnu ispod deset stupnjeva Celzija preko noći

Foto: Pixabay

"Razmislite o tome na ovaj način: ako vam je prehladno da sjedite vani samo u džemperu, onda je vjerojatno prehladno i za većinu malih životinja da to dobro podnose", dodala je stručnjakinja.

3. Održavajte unutarnju temperaturu prilagođenu kućnim ljubimcima

Ako imate kućne ljubimce koji žive u zatvorenom prostoru, važno je stvoriti ugodnu, dosljednu klimu za njih.

"Idealna unutarnja temperatura varira ovisno o vašem ljubimcu. Zečevi i zamorci općenito napreduju na unutarnjim temperaturama od oko 15 do 20 °C. Hrčci, s druge strane, preferiraju nešto toplije temperature od oko 20 do 24 °C", objasnila je Dr. Suzanne.

"Hrčci su posebno skloni upadanju u opasna stanja slična hibernaciji ako je njihov životni okoliš prehladan - rizik kojeg mnogi vlasnici možda nisu svjesni", upozorila je.

Foto: Pixabay

4. Zaštitite ljubimce od jesenskim ekstremima

Ako vaši kućni ljubimci borave vani, bitno je da su njihovi domovi zaštićeni od vremenskih uvjeta. Suzanne savjetuje da se kućice za kućne ljubimce podignu od tla kako bi se izbjeglo nakupljanje vlage te da budu zaštićene od vjetra i kiše.

Stručnjakinja, također, predlaže stavljanje dodatnih vodootpornih navlaka, zaštitne cerade ili vjetrobranskih prekrivača kako bi se stvorilo improvizirano sklonište od oluje tijekom posebno lošeg vremena.

5. Pametno izolirajte iznutra

Nemojte izolirati samo vanjski dio kućice vašeg ljubimca. Obavezno izolirajte i unutrašnjost. Za to koristite slamu ili specijalizirane obloge koje su sigurne za kućne ljubimce.

6. Odaberite pravo sijeno za svog ljubimca

Sijeno nije samo izvrstan izvor hrane za kućne ljubimce. Ono može poslužiti i kao dodatna izolacija, samo pazite da birate pravu vrstu za svog voljenog ljubimca.

"Livadna mačica odličan je svakodnevni izbor za kuniće i zamorce. Alternativno, mješavine sijena dobar je izbor za obogaćivanje i dodatnu toplinu. Hrčcima najbolje odgovara meko sijeno koje je sigurno za grickanje i pruža im ugodan sloj za gnijezdo", savjetovala je dr. Suzanne.

"Samo imajte na umu da vlažni uvjeti mogu povećati rizik od pljesnivosti sijena, stoga se odlučite za dobro osušeno, čisto sijeno koje je očišćeno od prašine kako biste zaštitili dišni sustav i probavno zdravlje svojih ljubimaca", istaknula je stručnjakinja.

