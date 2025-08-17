Stručnjakinja otkriva: Zatvorena vrata frustriraju mačke više nego što mislite, evo i zašto

Za razliku do pasa, koji mahanjem repa jasno daju do znanja kako se osjećaju, mačke je nekad vrlo teško pročitati. Dosta su nepredvidive, dok je njihova komunikacija nerijetko dvosmislena. Primjerice, mjaukaju pred vratima jer žele izaći van, a zatim se odmah žele vratiti unutra.

Jedna je korisnica na društvenim mrežama otkrila razlog koji stoji iza te čudne navike mačaka. Amanda Campion, stručnjakinja za ponašanje mačaka s više od 30 godina iskustva, podijelila je video na TikToku u kojem je otkrila da mačke mrze zatvaranje vrata zbog njihove "teritorijalne" prirode. S obzirom na to da su mačke teritorijalne životinje, zatvorena vrata mogu negativno utjecati na njihovu "mentalnu mapu" doma.

"Zatvorite vrata, a vaša mačka ostane s druge strane i sada plače jer se želi vratiti na stranu s koje je maloprije htjela otići. Zašto?", započela je Amanda.

"Mačke su teritorijalne, a zatvorena vrata zapravo remete njihovu mentalnu mapu teritorija. Ne rade to da bi bile zahtjevne - one samo reagiraju na iznenadnu i neočekivanu promjenu u svojoj okolini. Riječ je o znatiželji i kontroli, jer mačke vole istraživati. Zato pokušajte otvoriti vrata i snimiti njihovu reakciju - nikad nije dramatična", objasnila je.

Foto: Shutterstock

Brojni su korisnici bili zahvalni Amandi na savjetu, ističući da su počeli otvarati vrata da bi njihove mačke mogle slobodno lutati kućom. Neki su dodali da bi bilo dobro postaviti granice dok su još mačke male jer će na takav način naučiti u koje prostorije ipak ne smiju ulaziti.

Foto: Pixabay

"Kod nas u kući vrijedi pravilo otvorenih vrata, a čak i kad bismo ih htjeli zatvoriti, mjaukanje bi bilo toliko glasno da ne bismo mogli. No, iskreno uživam kad moje mačke šetaju po kući dok ležim u krevetu i tonem u san", napisala je pratiteljica u komentarima.

Neki su napisali da je njihova mačka sama naučila otvarati vrata, dok je jedan korisnik istaknuo da je bilo potrebno nekoliko godina da njihova mačka nauči kako ne smije ulaziti u toalet.

