Štene vas vuče tijekom šetnje? Trenerica pasa podijelila metodu koja rješava problem

Šetnja sa psom trebala bi biti opuštajuće i ugodno iskustvo, no za mnoge vlasnike ona se pretvara u borbu snage s ljubimcem koji neprestano vuče povodac. Ovaj čest problem može biti frustrirajuć, ali i opasan. Srećom, rješenje postoji, a ključ leži u ranom i dosljednom treningu, osobito kod štenaca.

Štenci su u ključnom razdoblju razvoja, kada brzo uče i stvaraju navike, kako dobre, tako i loše. Njihove kosti i zglobovi još se razvijaju, stoga je ispravan pristup treningu ključan ne samo za ponašanje, već i za njihovo fizičko zdravlje, piše Express.

Profesionalna trenerica pasa, Des, na TikToku je podijelila vrlo učinkovitu metodu kojom je naučila svoje štene labradora, Popcorn, kako mirno hodati uz povodac.

Metoda da vas pas prestane vući

Des objašnjava da psi uče tako što povezuju ponašanje s posljedicama koje ono donosi. Ako pas vuče na povodcu, a šetnja se nastavi, on zaključuje da je povlačenje učinkovito jer ga vodi do cilja. Metoda "da i ne" prekida taj začarani krug te psu jasno pokazuje da je pravilno ponašanje nagrađeno.

Strategija je jednostavna, no zahtijeva puno strpljenja i dosljednosti. Kad pas počne vući i povodac se zategne, odmah se zaustavite i izgovorite kratku, jasnu naredbu poput "Ne" ili "Stani". Zatim pričekajte da pas opusti povodac i uspostavi kontakt očima s vama, kao da traži upute. Čim se to dogodi, nagradite ga veselim "Da!" i odmah nastavite šetnju. Tako pas uči da pravilno ponašanje rezultira nastavkom šetnje, dok povlačenje povodca dovodi do njenog prekida. Pohvale i nagrade dodatno potiču poželjne obrasce ponašanja kod pasa.

Dosljednost i prava oprema su ključni

Trenerica Des naglašava da primjena ove metode zahtijeva sustavno i kontinuirano ponavljanje. "Važno je biti dosljedan i ustrajan tijekom cijelog procesa", naglašava. Nakon što pas savlada ovu osnovnu vještinu, moguće je nastaviti s naprednijim treninzima, poput hodanja uz nogu, izvođenja skretanja i usvajanja drugih složenijih naredbi.

Osim treninga, važnu ulogu igra i oprema. Mnogi stručnjaci preporučuju korištenje uprtača umjesto klasične ogrlice, pogotovo kod pasa koji snažno vuku. Uprtači, posebice oni s kopčom na prsima, preusmjeravaju silu povlačenja u stranu i daju vam bolju kontrolu bez stvaranja pritiska na osjetljivo područje vrata vašeg psa, čime se izbjegava rizik od ozljede dušnika.

