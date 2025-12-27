Pao šef ćelije u susjedstvu: Financirali Hamas, a pretvarali se da skupljaju novac za pomoć Gazi

Talijanske vlasti u koordinaciji s Okružnom upravom za borbu protiv mafije u Genovi uhitile su devet osoba osumnjičenih za financiranje navodne terorističke ćelije povezane s Hamasom pod krinkom prikupljanja sredstava i pomoći za palestinske civile u Gazi.

Svima im je određen pritvor te je naloženo oduzimanje imovine vrijedne više od osam milijuna eura.

Istražitelji vjeruju da su osumnjičenici dio organizacije Hamas i da je aktivno financiraju. Procjenjuje se da su poslali oko sedam milijuna eura "udrugama sa sjedištem u Gazi, palestinskim teritorijima ili Izraelu, u vlasništvu ili pod kontrolom Hamasa" kako bi se ojačala oružana strategija palestinske militantne skupine, prenosi Euro news.

Prema informacijama iz istrage, u kojoj su talijanske vlasti imale pomoć o Nizozemske i Izraela, spomenuta financijska sredstva nisu bila namijenjena u humanitarne svrhe, nego za potporu kriminalnim aktivnostima Hamasa i njihove napade na civile. Novac je navodno korišten i za potporu obiteljima terorista koji su sudjelovali u samoubilačkim napadima.

Iako je službeni cilj udruga bilo prikupljanje donacija u humanitarne svrhe za palestinski narod, više od 71 posto tih sredstava je korišteno za "izravno financiranje Hamasa".

U središtu te sheme je više udruga, uključujući i Dobrotvornu udrugu solidarnosti s palestinskim narodom sa sjedištem u Genovi.

Kako se slao novac?

Glavni šef talijanske ćelije Mohamman Hannoun, koji je završio na američkoj crnoj listi financijera terorista, navodno je upravljao prikupljanjem sredstava preusmjerenih preko većine donacija u organizacije koje izravno kontrolira vojno krilo Hamasa.

Kako bi izbjegli međunarodne bankarske kontrole, osumnjičenici su navodno stvarali akronime, poput udruge "Zlatna kupola".

Istraga je započela nakon napada 7. listopada 2023., a zahvaljujući međunarodnoj pomoći vlasti su uspjele pratiti financijske tokove te komunikaciju. Financijska sredstva primale su istaknute osobe pokreta, poput Osame Alisawika koji je obnašao dužnost ministra vlade Hamasa u Gazi.

Prisluškivanjem telefona i analizom servera zaplijenjenih u Genovi, istražitelji su otkrili dokumente u kojima se opisuje vojna obuka mladih regruta i veličanje "mučenika". Sve to, smatraju istražitelji, potvrđuje podršku terorističkog programa i koordinaciju sa širom mrežom koja djeluje diljem Europe.

"Istrage i činjenice koje su se pojavile ni na koji način ne mogu umanjiti važnost zločina počinjenih nad palestinskim stanovništvom nakon 7. listopada 2023. tijekom vojnih operacija koje je poduzela izraelska vlada, za koje se očekuje presuda Međunarodnog kaznenog suda, koja će biti donesena u skladu s Rimskim statutom, a koji je ratificiralo 125 država članica, među kojima je i Italija", stoji u izjavi talijanske državne policije.

No, dodaje se: "Istodobno, takvi zločini ne mogu opravdati terorističke akte (uključujući one od 7. listopada 2023.) koje su Hamas i s njim povezane terorističke organizacije proveli protiv civilnog stanovništva, niti predstavljati olakotnu okolnost“.

Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi poručio je na društvenoj mreži X da je ova operacija "otkrila ponašanja i aktivnosti koje su prikrivale podršku i sudjelovanje u terorističkim organizacijama pretvarajući se da su u korist palestinskog stanovništva".

