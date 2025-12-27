FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HOROR U JAPANU /

Izbo osmero osoba a njih sedam polio izbjeljivačem: Ušao u tvornicu s plinskom maskom

Izbo osmero osoba a njih sedam polio izbjeljivačem: Ušao u tvornicu s plinskom maskom
×
Foto: Profimedia

Vatrogasci su za Associated Press izjavili da je pet izbodenih osoba u teškom stanju, dok ostali detalji zasad nisu dostupni

27.12.2025.
14:14
Andrea Vlašić
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Muškarac je uhićen nakon što je u petak u tvornici guma u središnjem Japanu nožem izbo osam osoba te ozlijedio još sedam osoba tvari za koju se vjeruje da je bila izbjeljivač, priopćili su dužnosnici, prenosi CNN.

Osam osoba prevezeno je u bolnice nakon napada u tvornici proizvođača guma Yokohama Rubber Co. u gradu Mishimi, zapadno od Tokija, objavila je Vatrogasna postaja Fujisan Nanto.

Vatrogasci su za Associated Press izjavili da je pet izbodenih osoba u teškom stanju, dok ostali detalji zasad nisu dostupni.

Napad nožem i izbjeljivačem

Policija je priopćila da je muškarac (38) uhićen zbog sumnje na pokušaj ubojstva u tvornici, no nije iznijela dodatne informacije.

Prema navodima japanskog dnevnog lista Asahi, koji se poziva na istražitelje, osumnjičenik je kod sebe imao nož za preživljavanje i nosio ono što je izgledalo poput plinske maske. Još sedam osoba ozlijeđeno je nakon što je napadač na njih bacio izbjeljivač te su također prevezene u bolnice na liječenje, naveli su vatrogasci.

Japan ima stroge zakone o kontroli oružja i poznat je po rijetkim nasilnim zločinima, no posljednjih godina zabilježen je veći broj medijski zapaženih napada nožem.

POGLEDAJTE VIDEO: Bombaški napad u Moskvi: Ubijen ruski general, pogledajte što je ostalo od njegovog auta

NapadJapanNožIzbjeljivač
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HOROR U JAPANU /
Izbo osmero osoba a njih sedam polio izbjeljivačem: Ušao u tvornicu s plinskom maskom