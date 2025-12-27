Izbo osmero osoba a njih sedam polio izbjeljivačem: Ušao u tvornicu s plinskom maskom

Muškarac je uhićen nakon što je u petak u tvornici guma u središnjem Japanu nožem izbo osam osoba te ozlijedio još sedam osoba tvari za koju se vjeruje da je bila izbjeljivač, priopćili su dužnosnici, prenosi CNN.

Osam osoba prevezeno je u bolnice nakon napada u tvornici proizvođača guma Yokohama Rubber Co. u gradu Mishimi, zapadno od Tokija, objavila je Vatrogasna postaja Fujisan Nanto.

Vatrogasci su za Associated Press izjavili da je pet izbodenih osoba u teškom stanju, dok ostali detalji zasad nisu dostupni.

Napad nožem i izbjeljivačem

Policija je priopćila da je muškarac (38) uhićen zbog sumnje na pokušaj ubojstva u tvornici, no nije iznijela dodatne informacije.

Prema navodima japanskog dnevnog lista Asahi, koji se poziva na istražitelje, osumnjičenik je kod sebe imao nož za preživljavanje i nosio ono što je izgledalo poput plinske maske. Još sedam osoba ozlijeđeno je nakon što je napadač na njih bacio izbjeljivač te su također prevezene u bolnice na liječenje, naveli su vatrogasci.

Japan ima stroge zakone o kontroli oružja i poznat je po rijetkim nasilnim zločinima, no posljednjih godina zabilježen je veći broj medijski zapaženih napada nožem.

POGLEDAJTE VIDEO: Bombaški napad u Moskvi: Ubijen ruski general, pogledajte što je ostalo od njegovog auta