Duvnjak se javio iz Kiela s emotivnom porukom za rukometaše uoči ključne utakmice s Islandom

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavlja svoj put u glavnoj rundi Europskog prvenstva 2026., a uoči ključnih dvoboja stigla im je posebna poruka podrške. Javio im se nitko drugi doli legendarni kapetan Domagoj Duvnjak.

Poruka kapetana iz Kiela

U kratkom, ali snažnom videu snimljenom u automobilu, Domagoj "Dule" Duvnjak obratio se svojim suigračima i prijateljima. Iako fizički nije s reprezentacijom na prvenstvu, njegova podrška odjeknula je snažnije no ikad. "Ekipice moja dobra, prijatelji moji, sve čestitke na ulasku u drugi krug. Hvala vam što ste nas učinili opet ponosnima", započeo je Duvnjak, zahvalivši momčadi na pokazanom zajedništvu i borbenosti. Naglasio je kako se ponašaju kao "prava obitelj na terenu i van terena", što je, prema njemu, ključ koji donosi rezultat.

Njegove riječi nisu bile samo čestitka, već i očinski savjet i motivacija za ono što slijedi. "Bilo kako bilo, najvažnije je da date sve od sebe, a rezultat će sam doći", poručio je Kaubojima, dajući im do znanja da je uz njih svim srcem. Video je zaključio vrlo osobnom notom, otkrivši koliko mu momčad nedostaje. "Znate da vas volim, falite mi i ja se nadam da ćemo se brzo vidjeti. Šaljem vam velike pozdrave, puse iz Kiela. Iznad svih, Hrvatska!", poručio je emotivni Duvnjak.

Oduševljenje navijača i važnost podrške

Ova poruka dolazi u presudnom trenutku za hrvatsku reprezentaciju. Nakon teških bitaka u grupnoj fazi, uključujući pobjedu protiv Gruzije i zahtjevne utakmice protiv Nizozemske i Švedske, Kauboji su ušli u glavnu rundu natjecanja na EHF Europskom prvenstvu 2026. Pred njima su novi izazovi, poput dvoboja s Islandom, gdje će svaka podrška biti od neprocjenjive važnosti.

Reakcije ispod objave pokazuju koliko Duvnjak znači hrvatskim navijačima. Komentari poput "Uzor naš", "Legenda naša" i "Jedan jedini najveći" preplavili su objavu u samo nekoliko sati. Jasno je da je Duvnjakova karizma i dalje snažno prisutna, a njegova poruka doživljena je kao vjetar u leđa ne samo za igrače, već i za cijelu naciju.

