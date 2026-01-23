Šok i nevjerica u Vrilu: Marica je razotkrila bolnu istinu, Luce ostala bez riječi

Krstina zaručnica Marica otkriva Karmeli u kakvom su odnosu, a uskoro počinju komentirati Lucu. Tereza se opire odlasku u Čile, a majka joj daje do znanja - mjesto ti je uz muža! Ante je ubrzo donio odluku koja je razveselila njegovu kćer. Teodora i Ivica razgovaraju o njezinoj trudnoći, a ona je potpuno iskrena prema svom svekru.

Katarina razgovara o izvlaštenju, a Jakov je prati i govori joj sve ono što nije željela čuti. Nikola je kod Ante, razgovara o temi koja mu je iznimno važna.

Čavka je presretan jer shvaća da Tereza ostaje u Vrilu, a Luce doznaje bolnu istinu. Rajka i Ferida su uspjele u svom naumu. Cvita, Zora i Nikola sjede za doručkom, a situacija je iznimno neugodna i teška, iako Cvita ništa i ne sluti.

'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

