DIVLJE PČELE /

Šok i nevjerica u Vrilu: Marica je razotkrila bolnu istinu, Luce ostala bez riječi

Šok i nevjerica u Vrilu: Marica je razotkrila bolnu istinu, Luce ostala bez riječi
Foto: Rtl

Nova epizoda Divljih pčela donosi niz emotivnih razgovora, teških odluka i bolnih istina

23.1.2026.
13:50
Hot.hr
Rtl
Krstina zaručnica Marica otkriva Karmeli u kakvom su odnosu, a uskoro počinju komentirati Lucu. Tereza se opire odlasku u Čile, a majka joj daje do znanja - mjesto ti je uz muža! Ante je ubrzo donio odluku koja je razveselila njegovu kćer. Teodora i Ivica razgovaraju o njezinoj trudnoći, a ona je potpuno iskrena prema svom svekru.

Foto: Rtl
Foto: Rtl

Katarina razgovara o izvlaštenju, a Jakov je prati i govori joj sve ono što nije željela čuti. Nikola je kod Ante, razgovara o temi koja mu je iznimno važna.

Foto: Rtl

Čavka je presretan jer shvaća da Tereza ostaje u Vrilu, a Luce doznaje bolnu istinu. Rajka i Ferida su uspjele u svom naumu. Cvita, Zora i Nikola sjede za doručkom, a situacija je iznimno neugodna i teška, iako Cvita ništa i ne sluti.

'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Raditi ovo na minusu ili + 30 nije lako: 'Ali užitak je kad ga ljudi kušaju i pohvale'

