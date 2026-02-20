Hrvatski lovci došli na svoje: Pogledajte ovaj arsenal vrhunskog oružja

Na Zagrebačkom velesajmu od 20. do 22. veljače 2026. održava se ZAGREBAČKI SAJAM LOVA, 8. sajam opreme za lov. Sajam se održava uz potporu stalnog suradnika Hrvatskog lovačkog saveza.

Zagrebački sajam lova središnje je regionalno događanje na kojem će izlagati proizvođači i zastupnici renomiranih svjetskih brendova opreme za lov, sportske, vojne i zaštitarske opreme, a održava se u paviljonu 8.

Ovaj sajam je nezaobilazno mjesto godišnjeg susreta mnogobrojnih lovaca, proizvođača, trgovaca i udruženja u ovom dijelu Europe. Pokrovitelji sajma su: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatski lovački savez.

Zagrebački sajam lova je strateška platforma za promociju i unapređenje lovnog turizma, s posebnim naglaskom na neiskorišteni potencijal kontinentalne Hrvatske.

Cilj je predstaviti vrhunska tehnološka postignuća i opremu distributerima i zaljubljenicima u lov, istovremeno promičući koncept lova kao aktivnosti koja počiva na principima suživota s prirodom. Uz izlagački dio, sajam nudi bogat edukativno-stručni program koji tematizira ulogu lovstva u očuvanju bioraznolikosti, suvremene trendove te zakonske okvire zaštite divljači i njihovih staništa.

U izlagačkim prostorima posjetitelje očekuju renomirani svjetski brendovi lovačkog oružja, vrhunske optike, specijalizirane odjeće i obuće te prateće opreme. Program obuhvaća širok spektar od kinologije i izložbi trofeja do umjetnina s lovačkom tematikom i sportskog streljaštva.

Izlaže 91 izlagač iz 9 zemalja (Češka, Hrvatska, Mađarska, Poljska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska).

Zanimljivosti za posjetitelje

Za sve posjetitelje na Zagrebačkom sajmu lova organiziran je zanimljiv prateći program: lovački gastro show, revija lovačkih pasa, prezentacija sokola i sokolarstva, gađanje lukom i strijelom uz savjete trenera, Zoološki vrt - zbrinjavanje životinja u gradu i izložba živih zmija, Diorama - izložba divljih prepariranih životinja sa lovačkom čekom, izložba gljiva. Za djecu je organizirana igraonica "Gljivaonica“.

Poseban naglasak stavljen je na ponudu oružja i streljiva vrhunske kvalitete, čija se prodaja odvija u strogo kontroliranim uvjetima, uz prezentaciju najnovije optike, optičkih ciljnika i suvremene tehnologije namijenjene modernom lovstvu.

Hrvatski lovački savez organizirat će Dioramu, izložbu divljih prepariranih životinja, a na svom izložbenom prostoru pripremat će ukusni lovački gulaš. Posjetitelji će imati priliku pogledati reviju lovačkih pasa, družiti se sa sokolarima te upoznati vrste sokolarskih ptica i sokolarenje.

Na prostoru Zagrebačkog streličarskog saveza svi zainteresirani mogu se educirati i okušati u gađanju lukom i strijelom uz prisustvo trenera, dok će djecu oduševiti igraonica "Gljivaonica“.

20% popusta na cijenu jednokratne ulaznice za članove Hrvatskog lovačkog saveza uz predočenje članske iskaznice ili ako dođu obučeni u svečanom lovačkom odijelu.