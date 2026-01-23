Europsko prvenstvo u futsalu: Hrvatska remizirala s Francuskom, prvi dani donijeli iznenađenja

Zavjesa se podignula, a parketi u Latviji i Litvi već su nam u prva dva dana Europskog prvenstva u futsalu ponudili pregršt uzbuđenja, iznenađenja i naznaka onoga što nas čeka u iduća dva tjedna.

Prvi put u povijesti tri države, Latvija, Litva i Slovenija, ugošćuju smotru najboljih europskih reprezentacija, a šesnaest momčadi bori se za naslov prvaka koji od 2018. godine drži moćni Portugal. Hrvatska je svoj put započela u Rigi, gdje je u dramatičnoj utakmici podijelila bodove s Francuskom, dok su u drugim skupinama već viđena i prva velika iznenađenja.

Vatreni u drami s Francuzima, Kustura junak otvaranja

Hrvatska futsalska reprezentacija, koja se na Euro plasirala kao pobjednik svoje kvalifikacijske skupine, otvorila je natjecanje u skupini A dvobojem protiv neugodne Francuske. Utakmica je opravdala očekivanja i ponudila pravu dramu koja je na kraju završila najrealnijim ishodom, rezultatom 2:2. Junak u hrvatskim redovima bio je Duje Kustura, koji je s dva pogotka donio iznimno važan bod na otvaranju. Ovim učinkom Kustura se odmah prometnuo u jednog od vodećih strijelaca turnira.

Iako bod protiv jake Francuske nije neuspjeh, situaciju u našoj skupini zakomplicirala je uvjerljiva predstava domaćina. Latvija je pred ispunjenom Arenom Riga deklasirala drugog debitanta u skupini, Gruziju, s visokih 4:0 i tako jasno istaknula svoje ambicije. Nakon prvog kola, Latvija je na vrhu s tri boda, dok Hrvatska i Francuska imaju po jedan. Za izabranike Marinka Mavrovića sada slijedi ključna utakmica protiv Gruzije 25. siječnja, u kojoj je pobjeda imperativ kako bi se osigurala mirnija završnica grupne faze protiv domaćina tri dana kasnije.

Armenija priredila senzaciju, Litva izvukla bod

Najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela prvenstva dogodilo se u skupini B, koja se igra u litvanskom Kaunasu. Apsolutni debitant na europskim prvenstvima, reprezentacija Armenije, šokirala je favoriziranu Ukrajinu i slavila rezultatom 2:1. Ova pobjeda odjeknula je futsalskom Europom i pokazala da na ovom turniru nema unaprijed upisanih bodova. Junak armenske pobjede bio je Mihran Dermenjyan, koji je, poput Kusture, postigao dva pogotka.

U drugoj utakmici ove skupine, domaćin Litva je u napetoj završnici uspio izvući bod protiv Češke odigravši 3:3. Time je Armenija zasjela na čelo skupine s tri boda, dok Litva i Češka imaju po bod. Ukrajina, jedan od favorita iz sjene, neočekivano je na začelju bez bodova i pod velikim pritiskom uoči nastavka natjecanja.

Ljubljana se priprema za spektakl: Na scenu stupaju Španjolska i Portugal

Dok su u Rigi i Kaunasu već odigrane prve utakmice, treći domaćin, Slovenija, tek danas pokreće svoj dio turnira. Dvorana Stožice u Ljubljani, koja će ugostiti i cijelu nokaut fazu, bit će poprište dvoboja skupine C. Program otvaraju Bjelorusija i Belgija, no sve su oči uprte u večernji termin (20:30), kada će domaćin Slovenija odmjeriti snage s jednom od najvećih svjetskih futsalskih sila, Španjolskom. Očekuje se ispunjena dvorana i fantastična atmosfera.

Sutra, 24. siječnja, natjecanje započinje i u skupini D, gdje nas odmah na startu čeka pravi klasik i derbi cijele grupne faze. Branitelji naslova iz Portugala svoj put prema trećoj uzastopnoj kruni započinju protiv uvijek opasne Italije. S obzirom na to da na prvenstvu nema nekih tradicionalnih sila poput Rusije (zbog suspenzije) i Kazahstana (ispao u doigravanju), jasno je da će put do finala biti otvoreniji no ikad. Prvenstvo se tek zahuktava, a uzbuđenja, kako se čini, neće nedostajati sve do velikog finala zakazanog za 7. veljače u Ljubljani.

