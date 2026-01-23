Dok Trump planira pripojenje, njihova futsal reprezentacija piše priču u Labinu

Dok se na globalnoj političkoj sceni vode rasprave o sudbini Grenlanda i idejama o njegovu pripojenju, sport donosi sasvim drugačiju sliku. Grenlandska futsal reprezentacija ovih je dana u Istri, točnije u Labinu, gdje nastupa na međunarodnom turniru Futsal Week – January Cup.

Od 22. do 25. siječnja, Labin treći put zaredom postaje domaćin ovog prestižnog turnira, čime potvrđuje status pouzdane i sve prepoznatljivije sportske destinacije. U velikoj dvorani Sportskog centra Franko Mileta okupilo se osam seniorskih futsal reprezentacija, a grad će tijekom četiri dana ugostiti brojne sportaše, izbornike, stručne stožere i organizatore.

Uz Grenland, na turniru nastupaju još Maroko, Švicarska, Rumunjska, Turska, Škotska, Malta i San Marino, što January Cupu daje snažan međunarodni karakter. Riječ je o službenim reprezentativnim susretima u okviru FIFA kalendara, zbog čega je turnir posebno važan u pripremama nacionalnih selekcija.

Sudionici su i ove godine izrazili veliko zadovoljstvo uvjetima koje Labin nudi. Dvorana, smještaj, logistika i organizacija ocijenjeni su na visokoj razini, a izbornik grenlandske reprezentacije Rene Olsen za 5portal.hr istaknuo je kako se njegova momčad u Labinu osjeća iznimno ugodno te da bi se rado ponovno vraćali na pripreme u Hrvatsku.

