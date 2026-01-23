FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
zadovoljni hrvatskom /

Dok Trump planira pripojenje, njihova futsal reprezentacija piše priču u Labinu

Dok Trump planira pripojenje, njihova futsal reprezentacija piše priču u Labinu
×
Foto: James Brooks/afp/profimedia

Uz Grenland, na turniru nastupaju još Maroko, Švicarska, Rumunjska, Turska, Škotska, Malta i San Marino

23.1.2026.
9:25
Sportski.net
James Brooks/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dok se na globalnoj političkoj sceni vode rasprave o sudbini Grenlanda i idejama o njegovu pripojenju, sport donosi sasvim drugačiju sliku. Grenlandska futsal reprezentacija ovih je dana u Istri, točnije u Labinu, gdje nastupa na međunarodnom turniru Futsal Week – January Cup.

Od 22. do 25. siječnja, Labin treći put zaredom postaje domaćin ovog prestižnog turnira, čime potvrđuje status pouzdane i sve prepoznatljivije sportske destinacije. U velikoj dvorani Sportskog centra Franko Mileta okupilo se osam seniorskih futsal reprezentacija, a grad će tijekom četiri dana ugostiti brojne sportaše, izbornike, stručne stožere i organizatore.

Europsko prvenstvo u futsalu gledajte putem platforme VOYO

Uz Grenland, na turniru nastupaju još Maroko, Švicarska, Rumunjska, Turska, Škotska, Malta i San Marino, što January Cupu daje snažan međunarodni karakter. Riječ je o službenim reprezentativnim susretima u okviru FIFA kalendara, zbog čega je turnir posebno važan u pripremama nacionalnih selekcija.

Sudionici su i ove godine izrazili veliko zadovoljstvo uvjetima koje Labin nudi. Dvorana, smještaj, logistika i organizacija ocijenjeni su na visokoj razini, a izbornik grenlandske reprezentacije Rene Olsen za 5portal.hr istaknuo je kako se njegova momčad u Labinu osjeća iznimno ugodno te da bi se rado ponovno vraćali na pripreme u Hrvatsku.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska izdržala protiv Favorita i odlično otvorila Euro

Donald TrumpFutsalEuropsko Prvenstvo U FutsaluGrenlandLabinSportski Centar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
zadovoljni hrvatskom /
Dok Trump planira pripojenje, njihova futsal reprezentacija piše priču u Labinu