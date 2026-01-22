FREEMAIL
BRAVO /

Hrvatska izdržala protiv favorita i odlično otvorila Euro, evo kada je sljedeća utakmica i gdje je gledati

Hrvatska futsalska reprezentacija na dobar je način počela svoju avanturu na Europskom prvenstvu. Protiv favorita za osvajanje skupine, Francuske, upisala je remi - 2:2.

Hrvatska je dobro otvorila utakmicu i poveo u 14. minuti golom Duje Kusture. Francuska se ipak brzo vraća u utakmicu i okreće susret. Za 1:1, u 15. minuti, gol postiže Mahmadu Toure, a dvije minute kasnije na 2:1 diže Giroud. Veliki bod Hrvatskoj donosi dvostruki strijelac Kustura u 35. minuti. Sljedeću utakmicu Hrvatska igra u nedjelju od 13 sati protiv Gruzije, a prijenos možete pratiti uživo na našoj platformi Voyo.

 

22.1.2026.
20:24
Sportski.net
Uefa Futsal Euro 2026Hrvatska Futsal RepezentacijaFrancuska
