JE LI OVO PREDAH? /

Europa traži put kako dalje s Trumpom: Na Grenlandu se pojačava sigurnost

Dva nepredvidljiva dana Donalda Trumpa u Davosu donijela su predah Europi – američki predsjednik odustao je od uvođenja carina i poručio da neće silom preuzeti Grenland. Najavio je tek okvirni sporazum, bez detalja, ali tvrdi da će SAD imati „potpuni pristup“, uključujući vojnu prisutnost. Istodobno je osnovao Odbor za mir kao alternativu UN-u, bez potpore većine europskih zemalja. Usprkos smirivanju tenzija između dva kontinenta - Europa traži put - kako dalje s američkim predsjednikom. Više pogledajte u prilogu

22.1.2026.
19:17
Ana Trcol
Donald TrumpSadGrenlandEuropaNato
