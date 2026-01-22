Ovo je kao pošast u Hrvatskoj i vodi prema raku: 'Ženama je dovoljna mala količina'

Cijeli mjesec traje "Suhi siječanj" – inicijativa hrvatskih liječnika kojom su se pridružili globalnoj kampanji kao poziv na zdraviji početak godine. Posebno nakon blagdanskog razdoblja obilne hrane i konzumacije alkohola.

U Hrvatskoj najviše piju mladi između 25. i 34. godine, a alkohol je jedan od četiri glavna rizična faktora za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti.

Čak devet od deset odraslih barem je jednom posegnulo za čašom. O svemu je danas govorila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je najavila registar ovisnika o alkoholu.

"Nije bit u pristupu strateškom zdravlja da radite retrogradske aktivnosti, nego preventivne. O registru - samo je pitanje kad će se struka dovoljno ujediniti i posložiti, a HZJZ, koji već ima brojne registre, je itekako spreman da napravi i ovaj registar."

Na pitanje, može li se registar očekivati od idućeg "Suhog siječnja", odgovorila je da je njen način rada - da ako je nešto bitno, da je to trebalo biti gotovo jučer. "Ako struka objedini podatke, ja ću kao ministrica poduzeti da to tako i bude", rekla je.

Predsjednica Hrvatskog gastroenterološkog društva dr. Ivana Mikolašević za RTL Danas potvrdila je da ne postoje podaci o tome koliko se ljudi priključilo inicijativi "Suhi siječanj": "Ali drago nam je osobito da su se priključili oni koji konzumiraju umjerene količine alkohola. Htjeli bismo reći da je zapravo poanta 'Suhog siječnja' bila da oni koji misle da malo konzumiraju alkohol shvate da možda imaju problem."

U Hrvatskoj i 250.000 ljudi ovisno o alkoholu

Procjenjuje da u Hrvatskoj između 220 i 250 tisuća ljudi ima problem s ovisnošću o alkoholu.

"Naše ministarstvo upravo radi registar oboljelih od alkoholizma. Podjednako je muškaraca i žena, ali žene češće obolijevaju od bolesti kao što je ciroza jetre jer je to genetski uvjetovano. Naime, žene imaju samo oko 10 posto enzima koji se zove alkoholna dehidrogenaza, koji se nalazi u želucu i razgrađuje alkohol. Zato je ženama dovoljna manja količina alkohola da bi dobile cirozu jetre u odnosu na muškarce", rekla je dr. Mikolašević.

Potvrdila je da alkohol utječe na sve organe.

"Osim ciroze i raka jetre, uzrokuje refluksnu bolest, gastritis, poremećaj apsorpcije tvari i crijevne mikrobiote, odnosno 'dobrih' bakterija u crijevima. Alkohol se snažno povezuje s nastankom raka – on je kancerogen prve klase i povezuje se s rakom usne šupljine, jednjaka i želuca. Ono čega se jako bojimo su rak gušterače i rak debelog crijeva, a čak i male količine alkohola povezuju se s rakom dojke."