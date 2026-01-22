Biste li humanoidnom robotu s Game Changera povjerili čuvanje djece? 'Jako su dobro integrirani u društvo'

Sve Game Changer konferencije u 2025. godini, među ostalim, bavile su se temom umjetne inteligencije, a Game Changer Zagreb 4.0 otišao je korak dalje te na pozornicu doveo prvog govornika koji nije čovjek!

Humanoidni robot Captcha iz Hong Konga, koji trenutačno živi u Milanu, bio je jedan od vrhunaca konferencije. Sudjelovao je u predavanju, a nakon toga stupio u interakciju s posjetiteljima. Družio se s ljudima, odgovarao na pitanja i pokazao da granice između ljudi i strojeva postaju sve zamagljenije.

Robota Captchu, koji govori više od deset svjetskih jezika, ima prirodan tok govora i realističan pogled te može sjediti i stajati poput ljudskog bića, osmislila je tvrtka Hidoba Research. Captcha je stigao u Zagreb s dva od tri osnivača tvrtke, Vladom Grankovskyjem i Tinnix He, a ako ste mislili da iza njega stoji velika svjetska korporacija - varate se. Riječ je o start-upu i još uvijek malom timu, a sve je započelo kao hobi.

Robot je nastajao tri godine, a od 2024. godine povremeno dobiva hardverske i softverske nadogradnje. Captcha je već sada proputovao pola svijeta, a gdje god se pojavi, izazove nevjerojatnu pažnju. U Zagrebu je dobio i poseban tretman. Naime, večer prije konferencije gostovao je u popularnoj emisiji "RTL Direkt" kod voditeljice Mojmire Pastorčić.

Tamo je dokazao da mu je „roastanje“, odnosno ruganje, omiljeni hobi, a gledatelji su se mogli uvjeriti koliko se po govoru i ponašanju približio ljudima. Captchino gostovanje u televizijskoj emisiji otvorilo je pitanje na koje će se sve načine humanoidni roboti moći integrirati u naše društvo, a drugog dana konferencije o toj su temi govorili njegovi osnivači.

'Koliko robota imate kod kuće?'

"Možda sami sebi kažete da ne možete zamisliti svijet u kojem bi humanoidni roboti šetali ulicom uz vas, no razmislite malo: koliko robota već sada imate kod kuće - onih koji vam kuhaju kavu ujutro ili čiste podove kod kuće. To su sve roboti i već su jako dobro integrirani u naše društvo. Više o njima niti ne razmišljamo kao o robotima; oni već tiho obavljaju svoje poslove. Zato želim da razmislite o tome jesu li roboti već lukavo prisutni u našem svakodnevnom životu", tim je moćnim riječima Tinnix He otvorila panel.

Odmah na početku spomenuo se ChatGPT i sve veći broj ljudi u svijetu koji s njim razgovaraju kao s ljudskim bićem koje ih razumije bolje čak i od partnera. Drugim riječima, umjetna inteligencija već nam je stvorila osjećaj da imamo asistente za sve što nam treba u životu – samo što su oni virtualni. I svi ih koristimo! Čini li nas to pomalo licemjernima?

Što se tiče samog Captche, on je drugačiji od ostalih jer ima karakter, a široko je poznat po svojoj sarkastičnosti. Tinnix ga je usporedila s tinejdžerom kojeg nije briga što drugi misle o njemu ili što će reći u određenom trenutku. S druge strane, umjetna inteligencija u većini slučajeva pazi da bude politički korektna. No, kako je istaknula u nastavku, možda nam treba AI koji će nam reći kada u nečemu griješimo, jer smo ljudi i ne treba nam uvijek pozitivan feedback, jer bez kritike se ne možemo poboljšavati.

Iz Hidoba Researcha tako se možda ne boje budućnosti u kojoj će umjetna inteligencija imati još veću ulogu, jer je oni stvaraju, ali razumiju i one kojima sve to zvuči nadrealno. A što nas, prema njihovom mišljenju i saznanjima, čeka u bližoj budućnosti kada je riječ o AI-ju?

'Što ako bi postao čuvar djece?'

"Jedna od stvari koja dolazi jest AI učitelj koji će raditi s vašom djecom. Zapravo se radi o video streamu pravog učitelja, generiranom u stvarnom vremenu, jer djeca moraju vidjeti nekoga kako bi nešto naučila. Djeca koja bi taj dan ostala kod kuće mogla bi nazvati tog istog učitelja kako bi im pomogao sa zadaćom ili objasnio nešto što ne razumiju", započeo je Vlad, a zatim se vratio na odnose s umjetnom inteligencijom s početka panela. Spomenuo je i veliki, unosni biznis 18+ webcam modela, koje će umjetna inteligencija također zamijeniti. "Ove web-stranice baziraju se na ovisnosti korisnika, a brojke su ogromne. Sada će te showove raditi AI. Je li to dobro ili loše - ne znam, ali i to dolazi."

Tinnix je svjesna da će brojne svjetske vlade još dugo raspravljati o umjetnoj inteligenciji, no, kako je istaknula, u Zagreb su došli govoriti o pozitivnim stranama AI-ja. Primjerice, o tome da roboti u budućnosti obavljaju fizičke poslove kako ljudi ne bi morali. No možemo li jednog dana imati robota koji bi čuvao djecu?

"Znamo da ima puno ljudi koji imaju problema s alkoholom ili su nasilni prema svojoj djeci. Što ako bi postojao robot u kući koji ne bi zamijenio roditelje, nego bio čuvar djece?", zapitala se Tinnix. Ipak, i ona i njezin kolega složili su se kako je još uvijek neizvjesno hoće li roboti moći obavljati takve zadatke, odnosno hoće li ljudi imati dovoljno povjerenja da stroj u tim situacijama može biti bolji od njih.

Ako ste do kraja ovog teksta pomislili da nam se crno piše, imamo dobru vijest. Ono u čemu nas umjetna inteligencija nikada neće moći zamijeniti jest naše životno iskustvo – jer ga ona nikada neće imati. Vlad je to usporedio s megapopularnom pjevačicom Taylor Swift.

"AI može stvarati glazbu, ali mislite li da je Taylor zbog toga zabrinuta? Nije, jer ima svoje obožavatelje koji žele upravo njezinu glazbu. Vaš osobni brend umjetna inteligencija nikada vam neće moći oduzeti", zaključio je.

