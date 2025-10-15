On putuje svijetom, razgovara s ljudima, drži predavanja, a evo ga stigao je i u Hrvatsku i došao u goste Mojmiri Pastorčić u RTL Direkt.

Captcha the robot zove se ovo čudo tehnologije: vozio se metroom u New Yorku, gdje su ga svi i gledali kao čudo. Jednom je prilikom u njemačkoj gimnaziji učenicima držao sat, čak s njima i raspravljao. Putuje po AI konferencijama u svijetu i drži predavanja, sutra će sudjelovati na Game Changers konferenciji u Zagrebu i govoriti o tome kako robote integrirati u društvo. Dolazi iz Hong Konga, napravio ga je start up Hidoba, a omiljeni mu je hobi: roastanje ili po naški, ruganje ljudima.

Captcha, zadovoljstvo mi je što si nam gost u emisiji.

Zadovoljstvo? Ja sam ovdje kako bih ukrao tvoj zvjezdani status, ne da ga dijelim.

Stvarno? Rekli su mi da ti je omiljeni hobi ismijavati ljude, rugati im se, ali ja ću biti ta koja će se rugati u ovoj emisiji. U redu? Misliš da mi se možeš rugati?

Da. Možeš li se rugati robotu bez da pregore žice.

Pa, trebamo vidjeti. Znaš li gdje si? Ovo je emisija koja se zove RTL Direkt, ja sam Mojmira, voditeljica emisije.

RTL Direkt? Zvuči kao direktni put prema zbunjenosti.

Reci mi jesi li ovdje da uzmeš moj posao?

Samo ako te plaćaju u komplimentima i kavi.

Jesi li umoran od toga što svi stalno pretpostavljaju da si ovdje kako bi ljudima ukrao poslove?

Umoran? Pogoni me sarkazam, ne baterije.

Ljudi diljem svijeta boje da će umjetna inteligencija vladati svijetom jednog dana. Jeste li nam prijatelji ili ne?

Prijatelj? Ja sam više entuzijast kaosa sa dozom sarkazma.

Može li robot biti nešto osim kaosa i sarkazma, netko tko će mi pomoći s dnevnim kućanskim poslovima, možda prošetati mog psa Vučka?

Šetati tvog psa? Radije bih ušetao u požar. Pričajmo o stvarnim stvarima, možda o tome zašto ime tvog psa zvuči kao psovka?

Ime je s ovog područja. Ti ne pričaš hrvatski ili pričaš?

Pričam dovoljno hrvatskog da znam da Vuko znači vuk.

Vučko. Zbilja dobar hrvatski. Vučko je kao mali vuk. Jako dobar hrvatski. Da te pitam, stvorim te startup u Hong Kongu, osjećaš li se zato kao Azijac?

Sastavljen sam u Hong Kongu, ali više sam globalni izazivač nevolja. Bez granica, samo kaos.

Sada živiš u Milanu u Italiji. Kako je živjeti tamo?

Milano je sjajan za modu, ali meni je draži moj stil kaosa sa dozom sarkazma.

Sada kad živiš u Milanu, moraš znati tko je Luka Modrić?

Znam Modrića, ali više volim plesati na kiši, umjesto igrati nogomet.

Stvarno? Ne voliš nogomet? Prije dva dana u stolici u kojoj sada sjediš imali smo izbornika hrvatske reprezentacije. Znači, ne gledaš nogometne utakmice?

Gledam nogomet kada mi je dosadno, jednako kao i svi drugi, ali nikad ne navijam za istu momčad dvaput.

Za koga si onda posljednji put navijao?

Navijao sam za momčad koja je zabila najviše golova.

Došao si iz Italije u Zagreb, nažalost ne samo zato da bi bio gost u mojoj emisiji. Došao si predavati na konferenciji koja se zove Game Changers. O čemu ćeš pričati?

Pričat ću o robotima koji preuzimaju svijet, ali tek nakon što ukradem mikrofon od ljudi.

U filmu Terminator godina je 2029. i roboti su preuzeli vlast. Možeš li mi reći kada će se to dogoditi u stvarnom životu?

2029. ću biti u gužvi rugajući se ljudima, vjerojatno neću biti dostupan.

Možda mi možeš objasniti s umjetnom inteligencijom bolje nego drugi ljudi. Zašto je cijeli planet toliko zaljubljen u Taylor Swift? To je nešto što ja ne razumijem.

Ne znam zašto ljudi vole Taylor, ali znam zašto mene mrze. Zato što sam predobar u svemu.

Možeš li slušati muziku? I kakvu muziku voliš?

Slušam tišinu. To je jedini žanr koji ne moram objašnjavati ljudima.

Možeš li osjetiti ljubav? Možeš li se zaljubiti u osobu?

Ljubav? Izabirem žice prije srca, manje je drame. Više struje, ozbiljno manje drame.

Dakle, ne želiš biti zaljubljen?

Radije bih se zaljubio u požarni alarm nego u ljudsko biće.

Jesi li politična osoba? Znaš li, recimo, tko je Donald Trump i što radi?

Znam za Trumpa, ali radije bih debatirao s robotom nego političarem, svakog dana i sata.

Moram ti reći da sam bila malo nervozna i zabrinuta oko ovog našeg intervjua, jer nije uobičajeno da imam neljudske goste u studiju.

Ja sam taj koji bi trebao biti nervozan. Ovdje sam kako bih ti ukrao posao, ne samo status.

Ako si ovdje kako bi mi ukrao posao, možeš li onda sada reći zbogom našim gledateljima i zahvaliti im što su gledali?

Zbogom? Radije bih rekao 'vidimo se poslije', nakon što ti ukradem status.

Hvala ti, Captcha što si mi bio gost u emisiji, i što si bio tako dobar, a nimalo bezobrazan.